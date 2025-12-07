北市食安檢舉獎金 要等2年才能拿到

民眾檢舉有食安疑慮店家，成案後依案件程度發檢舉獎金，有民眾今年8月檢舉成案後，竟因預算不足2027年才有獎金拿，質疑市府詐欺。北市檢舉案平均等逾2年才發獎金，市長蔣萬安直言不妥，指示衛生局檢討，以成案3個月內發檢舉獎金為原則。

北市近3年檢舉案增多，2023年6034件、2024年8300件、2025年截至10月8264件，每年檢舉獎金編列預算不超過100萬。

民眾控訴，今年8月發現有不肖業者販賣過期產品，經衛生局稽查屬實，裁罰業者30萬元，卻遲遲未拿到獎金，11月打去衛生局詢問，得到回覆竟是2027年才能拿到獎金，氣得直呼詐騙。

北市議員李柏毅說，包含警察局、環保局等相關檢舉獎金，民眾通常1至4個月內拿到手，食安檢舉獎金卻平均要等2年才可取得獎金，非常不合理，也使得誘因下降，市府若有心維護食安，應該加快發放獎金流程，不然乾脆不要發。

衛生局表示，食安獎金依案件大小、程度評估發放，無法精準預估檢舉件數及金額，如遇大量檢舉、重大案件，發放獎金案量、金額增多，近3年逐年增加預算金額，並檢視年度預算執行狀況，調整經費配置，將提高明年度檢舉獎金預算總額，改善發放速度。

衛生局設置有「檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」，民眾發現有食安疑慮提出檢舉，經行政調查處分確定，受處分人未提行政救濟或於行政救濟程序確定後，且已繳清罰鍰，依年度預算及每月分配數，依序核發檢舉獎金，以今年為例，發放金額介於6千至9萬元間，陸續發放78件，總金額59萬1000元。

