北市飯店掛布條賀高市早苗勝利! 業者讚:她勇敢又有智慧

生活中心／林詠琪、鄭國陽 台北報導

日本眾議院大選出爐，自民黨在首相高市早苗率領下，達到亮眼成績，炫風也吹進台灣，有工作室將台日友好帽子，推出優惠，台北市還有台商，在飯店外牆掛出大型布條，祝賀高市早苗首相大勝，並寫下台日友好長存，老闆說上回掛布條，是1996年支持前總統李登輝，保護台灣。

民視記者林詠琪：「日本大選結束，台灣也有人要慶祝，有台商在台北市的飯店外頭，掛出了大海報，上頭寫著，祝賀高市早苗首相大勝利。」

飯店大門口，掛上櫻花紛飛的布條，印著高市早苗的照片，以及台灣與日本的國旗，除了祝賀勝選，還寫下台日友好長存與台灣人有志一同，設計者是義大利時裝代理商劉勝榮，三天前特別從國外，趕回來處理！





義大利時裝代理商劉勝榮說：「最簡單明顯，就是謝謝她支持臺灣，很了不起的一位日本女生，而且她政治膽識，規劃前瞻她全部都有。」

劉老闆稱讚高市早苗，有智慧又有擔當，這也是他相隔近30年，再度設計大型布條，上回是1996年，李登輝前總統第一次參加選舉。

義大利時裝代理商劉勝榮說：「這蘋果日報這是我畫的。」

親自設計，將前總統李登輝化身超人，保護台灣，抵擋中共飛彈，旁邊還有和平鴿在飛，足足約三層樓高。





義大利時裝代理商劉勝榮：「當時中共已經有通知台灣說，要打飛彈了，所以我就畫了和平鴿，告訴台灣人說不用怕，（李登輝）第一次選舉的時候，我是他海外的總幹事，那時候很少人敢出來，做這個工作，我們做這個工作也有危險，因為只要警備總部，把我們管制出境我們就完了。」

當時這畫面，登上許多外媒版面，甚至還在頭條，雖然這棟飯店，疫情後沒再營業了，但這回掛出祝賀高市首相布條，再度吸引日本媒體前來採訪，也有工作室為日本開心，推出帽子優惠。

民視記者林詠琪說：「同樣應景的還有這些帽子，上頭特別寫著台日友好，工作室特別發文，一起加入了慶祝行列。」

工作室負責人陳威仲說：「我在2015年推出這頂帽子，當時只是因為我認為，我們是一個非常友好的夥伴，這次日本很開心，我們也非常開心。」

高市早苗勝選旋風，吹進台灣，也成為選後另類焦點。

