北市首例漢他病毒死亡！老鼠出沒引恐慌 清潔防疫一次看

（記者石耀宇／台北報導）台北市近日出現今年首例、也是民國89年以來首起漢他病毒死亡病例，引發民眾關注。北市環保局已針對相關區域展開大規模清消作業，同時也有不少民眾在社群平台回報，於公園、地下停車場等公共空間發現老鼠蹤跡。環保局呼籲，若發現鼠類活動，可通報1999市民熱線處理，切勿自行徒手清理。

圖／有網友在社群平台上PO出在台北東區「老鼠逛大街」的畫面。（翻攝 Threads）

漢他病毒主要透過吸入遭鼠類唾液、尿液或糞便污染的空氣微粒而感染，清掃環境時若未做好防護，恐提高暴露風險。專家提醒，近期正值年節前大掃除高峰期，民眾整理居家或公共空間時務必提高警覺。

疾管署指出，漢他病毒屬於布尼亞病毒科，目前已辨識出20多種不同型別，分布於世界各地，並各自依附特定齧齒類宿主。人類並不會因一般接觸而感染，而是多在吸入含病毒的塵埃後中鏢。一般情況下，漢他病毒不會人傳人，僅有極少數國外案例例外。

臨床上，漢他病毒感染可分為「出血熱」與「肺症候群」兩大類型。出血熱潛伏期約12至16天，常見症狀包括發燒、血小板下降與急性腎衰竭；肺症候群則可能在發病數日後迅速出現咳嗽、呼吸困難，嚴重時恐導致呼吸衰竭與休克，病程發展相當快速。

圖／北市府提供居家防鼠全攻略。（翻攝 台北市衛生局）

目前漢他病毒尚無疫苗可預防，也缺乏特效藥物，治療方式以支持性療法為主，因此預防成為關鍵。疾管署提醒，清理老鼠排泄物時，切勿直接掃除，應先以稀釋漂白水噴灑消毒並靜置，再進行清理，同時全程配戴口罩與手套。

在居家防疫方面，建議落實防鼠「三不原則」：不讓鼠進來、不讓鼠吃、不讓鼠住。食物應密封保存，廚餘桶加蓋，寵物飼料用後立即收好，從環境管理降低鼠患風險。

若家中或公共場所發現老鼠或鼠屍，環境部建議優先採取物理防治方式，捕獲後以雙層垃圾袋密封，交由垃圾車清運；若鼠患嚴重，則應尋求合格病媒防治業者協助，避免自行處理造成感染風險。

