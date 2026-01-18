北市首個無菸城市示範區 擬設迪化年貨大街

陽光露臉的週日午後，不少人到迪化街商圈逛街。而隨著農曆春節即將到來，迪化年貨大街也勢必迎來大量人潮，北市府因此規劃，在去（2025）年推動「無菸年貨大街」的基礎上，再擴大禁菸範圍，更將成為市長蔣萬安「無菸城市」政策的首個示範區。

市民李先生說：「對這裡的空氣、對這裡的環境是都很有加分，畢竟還是有些人不喜歡聞二手菸，就像我也是。」

商家店員郭小姐則表示，「大家都會有遵守禁菸，大部分啦，百分之90幾啦。」

廣告 廣告

多數民眾都樂見，店家也認為成效不錯；不過也有店員私下表示，由於沒有明確公告「可吸菸區」，導致癮君子們轉往巷弄，衍生亂丟菸蒂問題，增加管理難度。

據了解，禁菸區新增民樂街、西寧北路、南京西路與民生西路範圍。而吸菸區原本鎖定永樂市場外或大稻埕碼頭，但都受到反彈，因此還沒有定案。

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和說道，「在公園設吸菸區，里長也不同意啦，聽到他說要設到大稻埕碼頭，我也不同意，為什麼？沒有作用嘛。相距年貨大街，那個距離拉太長。」

吸菸者李先生認為，「至少要有一個專區嘛，有些抽菸，你也要讓他有點尊嚴吧，不然像過街老鼠一樣，我覺得很不好。」

吸菸者表示，希望在不影響他人的情況下，自己的權益與需求也應該被尊重。而北市衛生局強調，會持續與在地協調。

國民黨台北市議員柳采葳呼籲，「吸菸區的一個設置，一定要跟地方來做溝通，吸菸區的設置要離民宅有一定的距離。」

民進黨台北市議員顏若芳指出，「有沒有空地、有沒有辦法設室內，他應該是要有更完善的配套措施，學日本不要只學一半。」

藍綠議員都指出，年貨大街是開放空間，而且住商混合，若要效法日本設置吸菸區分流，應研擬好相關的配套措施。

更多公視新聞網報導

北市年底前擬推「無菸城市」 參考日本設吸菸區分流

大阪世博僅設2處官方吸菸區 園區頻傳違反禁菸令事件

台北迪化街年貨大街登場 今年增至14天

