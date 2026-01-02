北市首創極低體重兒提供2萬津貼 今年上路

為了守護新生命、減輕家庭照顧負擔，台北市社會局二日宣布自今年起推出「台北市極低出生體重兒營養品津貼」，以「你最珍貴」為核心精神，協助出生體重極低新生兒獲得成長發育所需營養支持，讓「小腳ㄚ」在人生起點受到完善照顧。 北市社會局長姚淑文表示，極低出生體重兒成長初期需要更充足、更專業營養補充，這筆費用對家庭而言是一項不小經濟壓力。

為此，市府特別訂定這項津貼措施，凡經審核符合申請資格者，每名新生兒將可獲得一次性發放二萬元營養品津貼。申請時程方面，家長應於新生兒出生後六個月內提出申請，提醒符合資格的家庭務必留意期限。

至於申請資格，必須同時符合一些條件，包括新生兒為民國一一五年一月一日(含)以後出生，出生體重小於或等於一千五百公克；新生兒父或母需設籍於台北市；並完成於台北市各區戶政事務所出生登記或初設戶籍登記，而且申請時依舊設籍台北市。

原則上由新生兒母提出申請，躺若母親死亡、行蹤不明，甚至出生登記未記載母姓名，得由父親提出申請；父母均無法申請可由監護人提出。此外，依照司法院釋字第七四八號解釋，施行法完成結婚登記並經法院裁定認可收養者，其養父或養母也視為新生兒的父或母，得依法提出申請。

申請方式分為臨櫃及郵寄兩種。臨櫃申請可至台北市政府聯合服務中心(信義區市府路一號一樓北區)辦理，上班日服務時間上午八點三十分至下午五點三十分，取號至下午五點十五分止；還可採取掛號郵寄方式，寄送至台北市社會局兒少科。申請時應備妥申請表、新生兒出生 證明書影本(必須註明出生體重)，以及申請人郵局或金融機構存摺影本。