北市首創無菸城市示範區！ 1/31迪化年貨大街實施

台北市長蔣萬安宣布，1月31日登場的迪化年貨大街將成為首個無菸城市示範區，為期兩週的活動期間，周圍主幹道、騎樓和巷弄將全面禁菸，並劃定專門的吸菸區。此舉旨在減少公共空間的二手煙暴露，提升市民的生活品質。

根據衛生局的說明，禁菸範圍包括民生西路和歸綏街的騎樓及人行道，並且會在商圈各大入口設置禁菸標識和立牌。蔣萬安表示，去年已經進行了無菸街區的設計，並獲得良好反響，但仍需提供更清晰的吸菸指引，以避免吸菸者轉向未劃設禁菸處的地方，導致管理困難。

為了確保政策的執行，年貨大街期間將有社區巡守隊協助宣導禁菸政策，並進行巡查，確保禁菸措施落實。陳仕哲指出，這是台灣首次實施期間限定的禁菸活動，並強調商圈將積極配合，正面列出可吸菸的地點，以改善市容及公共衛生。

