北市首批民間捐贈資源回收車上路
（記者卓羽榛臺北報導）為提升臺北市資源回收清運量能，財團法人台北市艋舺龍山寺及信眾李阿杏女士、張煌義先生捐贈臺北市環保局3.49噸資源回收車4輛，今日上午假艋舺龍山寺舉辦捐贈典禮，北市府王玉芬副秘書長出席接受捐贈並致意表達感謝。
王副秘書長表示艋舺龍山寺不僅是臺北市重要的信仰中心之一，更長期推動公益、濟助弱勢，自93年以來，已多次捐贈臺北市消防局救災車輛及裝備，本次集合信眾捐贈臺北市環保局4輛資源回收車，為臺北市首批由民間捐贈的清潔車輛，展現「慈悲為懷、護持環境」的信念;同時，車子均符合柴油車六期排放標準，降低碳排放，也呼應市府淨零排放與永續發展的政策目標。
環保局表示，全新的清潔車輛，不僅提高清潔隊員的職安保障，精進環保服務效能，也有助北市空品的改善，持續提升市容清潔與環境永續效能，打造宜居永續的城市，非常感謝龍山寺及信眾的善舉。
北市府十分重視清潔同仁的工作安全及市民生活環境品質，這幾年藉由添購新車為環保工作注入更積極的動力，以嶄新、低污染的清潔車輛進行垃圾清運，市府今(114)年核定環保局投入2.39億元經費，汰換60輛老舊清潔車輛，包含垃圾壓縮車19輛、資源回收車28輛、廢棄物清運卡車4輛、用於清掃街道的掃街車8輛、便於溝渠清疏作業的沖吸車1輛等。
環保局指出，透過清潔車輛汰舊換新，也有助於提升北市空氣品質，有益市民的呼吸及健康，為市民營造更優質友善的生活空間。
其他人也在看
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
耶誕冷雨滴滴答！北東率先炸雨 明起「淹番薯」
南方雲系北上帶入水氣，東半部地區19日有雨且強度較大，未來10天還會有3波東北季風接力影響，天氣轉偏濕冷，氣象專家賈新興預估，25日耶誕節當天各地都有下雨機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
凍感直逼大陸冷氣團！平安夜全台濕冷 聖誕節「再探低溫」
氣象專家林得恩表示，下周三（24日）水氣偏多，降雨機會較大，「今年平安夜，又濕、又冷！」此外，25日聖誕節當天，氣溫將再探低點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
週末全台有雨！氣溫轉涼最低13度 放晴時間點曝光
明天起又要變天了！天氣粉專指出，週六（20）日水氣偏多，全台各地都有降雨機會；週日（21）日東北季風增強，氣溫將明顯下降，一直到下週一（23）日水氣減少，各地降雨才會減少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
雨中過聖誕！未來10天「3波冷空氣接力」 下到一片紅通通
今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高。氣象專家賈新興表示，未來10天將有3波東北季風接力，其中聖誕節當天水氣偏多，略偏濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
乳液、玩具都中了！幼兒體內「藏96種有毒物」醫：3種塑膠別碰
腎臟科醫師江守山根據美國研究給出警告，表示孩子到了4歲時，體內已含有高達96種不同的有毒污染物和化學物質，可能會影響發育，並導致日後學習問題，而這些來源包括玩具、乳液、塑膠容器等；並提醒若想減少接觸，除了常洗手、保持通風外，避免使用標示3、6、7號的塑膠製品也是關鍵。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬雨報到！今天起全台有雨 東半部防大雨
南方雲系北移影響，全台今（19）日天氣明顯轉為不穩定，降雨範圍擴大。中央氣象署指出，水氣逐漸增多，東半部地區整天都有短暫陣雨，並可能出現局部較大雨勢，西半部降雨機率也在下半天明顯提高，外出建議隨身攜帶雨具，以備不時之需。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
明迎冬至天氣轉變「北東濕涼」 下週三鋒面南下、陰雨區擴大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導受南方水氣通過影響，全台各地今（20）日有短暫陣雨發生機會。明天適逢冬至，新一波東北季風接力影響，預計持續至下週一，北...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
全台濕涼轉雨！南方雲系北移水氣激增 週日再度轉冷
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（19）日發布最新預報，受南方雲系北移影響，全台自今天起水氣顯著增加，降雨 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
4歲幼兒體內竟有96種「有毒化學物質」 乳液、玩具都中標！醫：別碰3物品
美國一份研究，收集了201名2至4歲幼兒的尿液樣本，檢測結果顯示，這些兒童體內竟然含有多達96種不同的化學物質！腎臟科醫師江守山以這份研究報告指出，4歲的幼兒體內就已經含有多達96種不同的有害有毒污染物和化學物質。這些化學物質來自包裝、玩具、乳液和盥洗用品等日常物品，可能會影響他們的發育，並導致日後的學習問題，要避免觸碰標示3號、6號、7號的塑膠製品。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
耶誕節低溫跌剩14度 北東、恆春飄雨到下週末
接下來有2波東北季風報到，21日至22日北東先轉濕涼天氣，新竹以南日夜溫差幅度可達10度，第2波東北季風24日起到來，局部低溫下探14度，預計最冷時段為25日耶誕節深夜至26日清晨。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
一分鐘報天氣 / 週六 (12/20) 週六水氣較多，各地有降雨機會，週日東北季風增強，溫度將轉涼
明天天氣如何？ 華南的南支短波槽會逐漸東移，週六(20日)來到福建、浙江一帶，但是預期會明顯淺化、減弱，但是受到槽前南來水氣東移、通過的影響，各地雲量偏多，預報上來看普遍會有短暫陣雨出現機會，雖然預報看起來雨勢都不大，不過各地都有下雨的可能性，降雨應該是呈現一陣一陣的狀態，提醒大家外出都要記得攜帶雨具。南支槽前水氣要等到週六(20日)晚間以後才會逐漸東移離開，到時候西半部地區降雨的情況將會逐漸停止下來，但是因為東北季風隨後跟著增強，因此迎風面的大台北、東半部地區可能緊跟著又會是東北季風帶來降雨要隨之出現，持續會是比較容易下雨的天氣型態。 週六(20日)沒有明顯的冷空氣南下，但是因為季節的關係，現在台灣附近高空的溫度已經足夠低，每當中高層有水氣要通過台灣的時候，高海拔山區出現固態降水的機會就比較大。從模式預報的資料以及氣象署的登山氣象預報來看，高山地區(3500公尺以上)預報不少的山頭可能有固態降水(冰霰或雪)出現的機會，即使沒有遇到冰霰或雪，因為水氣足夠、溫度偏低，夜間結冰的可能性很高，提醒要到高山地區活動的朋友請多加注意。 至於平地的溫度方面，週六(20日)台灣附近底層為高壓迴流的偏東風，原本是適合溫度回升的情況，不過因為雲量偏多、降雨機會較高的關係，各地白天高溫大致都在22-25度左右，南北之間的溫度差異不大，夜晚清晨各地都市地區的低溫也大致都在17-20度之間，空曠地區則是有機會降到15-17度之間，日夜溫差的變化相對較小，但是夜晚清晨還是會感覺有點偏涼，提醒大家早出晚歸仍要多留意身體健康情況。 週日(21日)隨著後續的北支短波槽東移、經過長江口到台灣北方區域，槽後地面冷高壓前緣向東南延伸，台灣附近底層的東北季風明顯增強，其實應該是週六(20日)深夜過後東北季風就會逐漸增強了，週日則是一個持續增強的過程，迎風面的大台北、東半部地區有短暫陣雨，北部雲量偏多，中南部則是多雲到晴的天氣，又會恢復到比較典型的東北季風天氣型態。溫度方面，北部、東北部白天高溫降至20-22度，花東地區23-25度，中南部因為天氣好轉，高溫會回升到25-27度，夜晚到下週一(22日)清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫13-15度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯，持續要多加注意。 下週一(22日)持續受到東北季風影響，不過水氣會較為減少，迎風面大台北、東半部地區的降雨也會慢慢減緩下來，有機會轉為多雲到陰偶有局部短暫陣雨的天氣，西半部為多雲到晴的天氣。北部、東北部白天高溫仍只有20-23度左右，花東地區高溫23-25度，中南部高溫25-27度，夜晚到下週二(23日)清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫13-15度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，中南部的日夜溫差仍然比較明顯。 下週二(23日)東北季風減弱，各地天氣較穩定，北台灣的溫度回升，整體溫度將較為溫暖，但是日夜溫差變化仍大。但是到了下週三(24日)之後又將是下一波東北季風增強的過程，目前看起來下週後半的東北季風強度仍然比較強，而且持續時間會比較久，是不是會帶來比較低的溫度值得持續觀察注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發起對話
今年平安夜又濕又冷！聖誕節氣溫更低
【黃詩淳／綜合報導】今年的平安夜「又濕、又冷」！氣象專家林得恩表示，根據歐洲ECMWF數值模式模擬顯示，24日受到東北季風再增強影響，環境水氣增多，降雨機會大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
百年老樹"撞臉神獸"宛如鹿 民眾直呼:有靈氣
中部中心/綜合報導台中后里一處土地公廟旁，有一顆百年樟樹近期爆紅，因為老樹沒有經過人為雕塑，樹幹宛如鹿的四肢軀幹，樹枝像是鹿角，遠遠看宛如一隻有靈性的神獸，讓人嘖嘖稱奇。百年老樹"撞臉神獸"宛如鹿 民眾直呼:有靈氣(圖/民視新聞)土地公廟旁，百年老樹緊鄰，樹葉茂密生長，像是天然保護傘，換個角度看，竟然還藏有小彩蛋，盤根錯節的樹幹，宛如鹿的四肢軀幹，上頭交錯的樹枝，則像鹿角，若是碰上好天氣，陽光從樹梢縫隙灑落，宛如眼睛，像是一隻有靈性的神獸。老樹位在台中后里四村路上 這回被當地攝影師捕捉PO上網意外爆紅(圖/民視新聞)這顆老樹，位在台中后里四村路上，當地民眾說，這顆老樹，已經存在百年，和土地公廟相互依存，是當地重要信仰中心，這回因為被當地攝影師捕捉PO上網，意外爆紅。百年老樹沒有經過人為修剪自然長成 讓人嘖嘖稱奇(圖/民視新聞)百年老樹，沒有經過人為修剪，自然長成，自帶靈氣的神獸，成為當地心靈寄託，也讓人嘖嘖稱奇。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。原文出處：百年老樹「撞臉神獸」宛如鹿 民眾直呼：有靈氣 更多民視新聞報導醉漢闖市場"揮舞平底鍋"咆哮 警到場壓制北台灣連日雨! 基隆50年老樹倒塌壓毀民宅雨棚東海"炒飯街"違停多! 轎車鑽進卡住 後方人車塞爆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今氣溫舒適偶有雨！明日變天轉濕涼 低溫下探13度
各地區預測氣溫如下：北部為17至26度、中部為18至26度、南部為18至25度、東部為17至25度。吳德榮指出，自明（21日）起，一波具「東北季風」等級的冷空氣將逐漸南下，台北市區預估最低溫可降至16度，全台平地最低溫則可能下探至13度。迎風面的北部與東半部將轉為局部短暫降雨...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 發起對話
影／玉山下雪了！銀白世界超夢幻 明「冬至」變天迎雨勢、冷空氣報到
今天（20日）玉山北峰清晨降下皚皚白雪，從清晨5點多就開始下雪，累積降雪約2.5公分，直到9點多還有降雪，現在北峰氣象站已經是銀白一片，相當夢幻。不過，明天（21日）是冬至，不僅氣溫會比今天低，北部、東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
雪山降初雪積雪厚度約1公分 登山民眾勿貿然進入雪覇國家公園高風險路段
雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥今天表示，由雪北山屋經水源路碎石坡行走路段，在雪北（雪山北峰）至雪主（雪山主峰）稜線已有雪況，是今年降下的初雪，目前積雪厚度約1公分；其他雪山地區的高山步道與稜線，也有積雪與結冰情形，能見度因雲霧而降低。提醒登山民眾勿貿然進入高風險路段。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前 ・ 2
全球純電動車銷量不如預期 油電混合真的是「更好選擇」嗎？
全球邁向零汙染排放車輛的轉型進度，遠比預期緩慢不少，也造成各國改善城市空氣污染的努力，面臨更多挑戰。當純電動車銷量大幅縮減之際，車廠為了生存和維持營運，選擇把重心重新放在混合動力（Hybrid）車款，一種結合傳統內燃機、電池與電動馬達的複合科技產物，冀望透過它、能滿足更多消費者需求。有趣的是，此一構想似乎已說服歐盟（EU），讓該組織決定放棄，原訂2035年實......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 1
周日東北季風增強 北部高溫20度
今午後水氣減 入夜北部轉溼涼明東北季風增 北台灣降溫變冷明北.基.宜陣雨 局部地區大雨周日北部溼涼 中南部晨夜涼冷北部20度以下 中南部高溫25度周一晴朗好天氣 周三水氣再增大愛電視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話