北市馬偕員工控遭誣陷性騷霸凌！驚險躺6樓 警消急鋪氣墊

北市馬偕醫院一名員工2日上午於6樓，險些墜落，所幸遭警消人員火速拉回。（圖／翻攝畫面）

北市馬偕醫院2日上演驚險一幕。一名疑似馬偕醫院員工2日上午在網路上發文表示遭人誣陷性騷擾，表示他已坐在福音6樓上，身上還有100顆安眠藥，讓網友見狀嚇壞緊急報警。轄區中山分局獲報後也立即抵達現場，同步通報消防人員到場架設氣墊，同時安撫男子情緒，所幸在千鈞一髮之時，趁男子不備將人拉回安全區域。

據了解，該名男子為馬偕醫院職員，其2日上午在臉書社團「匿名公社」中發文指出，遭人誣陷性騷擾因此遭到霸凌，直指馬偕醫院利用職權霸凌入罪，甚至聯合工會剷除異端。更PO出自己站在高樓上的影片，表示自己身上帶有100顆安眠藥。

警方獲報後也立即啟動緊急救援機制，緊急獲報到場後發現該名男子情緒激動，且獨自站立於6樓窗台邊緣，隨時有墜落風險，火速安排交通管制，並通報消防人員到場架設氣墊戒備；而院方依面也正耐心安撫男子，試圖降低其戒心轉移其注意力，警消人員也看準時機，一舉上前將男子拉回安全區域內，成功化解一場虛驚。

儘管男子被成功救下，但其情緒仍相當不穩定，警方也依警察職權行使法將其管束，並交由醫護人員進行後續治療與評估，同時通知家屬到場照護。

對此，馬偕醫院也回應表示，該名員工3年前霸凌與性平案件均已完成調查並結案，後續醫師、主管、心理師與牧師等已持續對該員進行長達3年多的關懷訪視輔導。

