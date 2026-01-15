北市馬年春聯「今馬熊讚」！蔣萬安想送黃仁勳 期待馬上幸福

台北市長蔣萬安15日出席丙午迎新春聯揮毫大會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕今年農曆生肖為馬年，中華民國書學會主辦丙午迎新春聯揮毫活動，今(15)日台北市長蔣萬安在活動中揭曉今年馬年春聯為「今馬熊讚」，並與議長戴錫欽、文化局局長蔡詩萍在市府大樓1樓揮毫。蔣萬安表示，今年春聯是他親手寫並取台語諧音，祝福市民朋友「馬上幸福、馬上順利、馬上平安」。至於是否留1份春聯給黃仁勳？蔣萬安也說，有機會的話，很希望能送給黃仁勳。

今天揮毫活動，由蔣萬安、戴錫欽、蔡詩萍、中華民國書學會張炳煌會長等10位嘉賓擔任開筆官，書寫「台北添瑞氣 駿馬報豐年」，後續由10位書傳生寫下「新年添福氣 歡樂滿人間」。蔣萬安現場揮毫，書寫最後下「氣」字，向民眾拜個早年，並揭曉今年馬年春聯為「今馬熊讚」。

廣告 廣告

活動開始前，蔣萬安受訪時說，今年北市府推出的春聯是「今馬熊讚」取諧音「今嘛尚讚」，且是由他自己親筆手寫，希望透過這樣的方式，祝福市民朋友可以「馬上幸福、馬上順利、馬上平安」。

蔣萬安也表示，如果有機會，希望能送給黃仁勳1份台北市的春聯。至於輝達為台北帶來多少就業機會？蔣萬安強調，努力爭取輝達落腳台北，就是讓全世界看輝達的實力，讓台北藉由輝達進駐北士科，能夠持續引領全球AI科技、產業發展最強一顆引擎。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北市「今馬熊讚」春聯亮相 蔣萬安秀一手

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

屏東、嘉義縣也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義市未免費

