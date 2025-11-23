北市馬路「7彩標線」民眾霧煞煞 議員轟像「馬路畢卡索」

藍色鋪面的「行人友善區」，提供行人無障礙步行環境並管制車輛使用。（台北市議員陳宥丞提供）

台北市近年推動多項行人道路改善措施，但標線與鋪面顏色越來越多，引發民眾困惑。市議員陳宥丞指出，全市至少已有7種不同顏色的道路標示，包括白、黃、紅、粉紅、藍、紫、綠，讓市民「看得霧煞煞」，直批市府彷彿在辦「道路著色大賽」。對此，交通局回應將檢討整合，並加強對外宣導。

行人友善區、行人優先區傻傻分不清楚

陳宥丞表示，北市5年內新增5種特殊標線，其中「行人友善區」與「行人優先區」最容易讓民眾混淆。

藍色鋪面的「行人友善區」，提供行人無障礙步行環境並管制車輛使用，區內道路除設置人行道外，得採取速限標誌或標線、降速措施、時段性行人徒步區等，但沒有法律罰則依據。

相較之下，由中央推動的「行人優先區」無特定鋪面顏色，行人可於道路全寬通行，車輛必須限速20公里且禁止按喇叭，違規者可依法開罰。

陳宥丞表示，同樣是保障行人的設計，顏色與規定卻完全不同，民眾如何在過馬路的短短幾秒內分辨。建議好好整理或是相互整合，不能任由當地里長選擇顏色意象，這不是觀光推廣，是交通專業，需要的是讓全體市民都看得懂的標示。

黃格子「彩色標記行穿線」已畫設592處 民眾仍不了解用途

台北市路口也畫設大量「彩色標記行穿線」，以黃色格子提醒車輛注意路段有減速丘，不只是提醒減速，目前全市已畫設592處。不過陳宥丞表示，多數市民仍不清楚其意義，也擔心是否違規會被開罰，表示參照他國作法很好，但「不能只是功課抄一半」，要讓標線真的有用、實用。

交通局：會整合標線、提升一致性

面對議員質疑，交通局回應，已收到許多民間反映，未來將統整標線設計、減少混亂，並加強對市民的宣導，避免標示讓人誤解。

