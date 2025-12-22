北市驗奶油餅乾抹醬25件 4件反式脂肪酸標示違規

（中央社記者楊淑閔台北22日電）台北市衛生局今天發布114年油脂類產品反式脂肪酸標示查核結果，計隨機抽樣市售奶油、餅乾、抹醬等25件產品，檢驗反式脂肪酸含量，計有4件標示不符規定、不合格率16%。

衛生局召開例行記者會說明，10月中旬到早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處，隨機抽樣25件產品，包含8件奶油、5件餅乾及12件抹醬。

衛生局說，計對樣品檢驗15項反式脂肪酸含量，其中「Hellmann’s凱薩沙拉醬」「凱撒沙拉醬」及「瑞米亞美乃滋」等3件，外包裝標示反式脂肪含量都是「每份：0公克/每100公克：0公克」，但每100公克產品檢出的反式脂肪含量，依序為0.41公克、0.42公克、0.31公克，都超標。

衛生局說，含量標準是每100公克固體（半固體）0.3公克，這3件產品超標，依法不得宣稱不含反式脂肪之數值。

另1件「日久沙拉醬」，外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克/每100公克：0公克」，但是每100公克產品檢出的反式脂肪含量為0.64公克，已超過標示允許誤差範圍，未依實際數值標示。

衛生局說，以上4件產品均已違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及食品安全衛生管理法規定，追溯有2件來源為北市業者，已依法處辦，即可依食安法處負責廠商新台幣3萬元至300萬元罰鍰，並命業者限期改正，改正前不得販賣。

另2件來自外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理。（編輯：方沛清）1141222