北市驗55件市售中藥材 1何首烏2天花片不合規定

（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市衛生局今天表示，為執行114年中藥專案抽驗計畫，至北市中藥販賣業藥商、中醫醫療機構隨機抽驗市售中藥材55件，計有3件品質檢驗不合規定，包含1件何首烏、2件天花片。

台北市衛生局發布114年中藥專案抽驗計畫執行結果，共隨機抽樣55件市售中藥材，依據藥材屬性，品質檢驗項目包含藥材鑑定、重金屬、二氧化硫、農藥殘留及黃麴毒素。

衛生局說，品質檢驗結果有3件不符合規定，包含1件何首烏及2件天花片，不符合衛生福利部食品藥物管理署鑑定檢驗指標成份及基原的規定；續驗天花片二氧化硫含量，檢出441ppm及579ppm，不符限量基準400 ppm，而這件何首烏來源廠在新北市、2件天花片來源廠在高雄市，已移請所轄衛生主管機關依法核處。

衛生局說明，中藥材摻雜異物，屬藥事法所稱「劣藥」，依藥事法第21條第3項及第90條規定，製造或輸入劣藥者，可處新台幣10萬以上、5000萬元以下罰鍰；販賣、供應或調劑者，可依同法處3萬以上、2000萬元以下罰鍰。

此外，衛生局說，依「中藥材飲片之標籤或包裝應標示事項處理原則」查核標示，則全數合格。（編輯：張銘坤）1141223