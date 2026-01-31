北市驚傳漢他病毒死亡首例 王欣儀籲立即恢復全市 滅鼠週 別讓里長孤軍奮戰

MEITU 20260131 141039797 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安區近日驚傳國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，一名70多歲長者從發病到離世僅短短8天，且經環保局檢測，住家周遭鼠隻確實呈現陽性反應。事件爆發後，市議員王欣儀接獲許多民眾驚慌詢問與求助，對此她表達高度關切，並指出這恐非單一偶發事件，而是反映出北市近年來缺乏「系統性、同步性」滅鼠政策的嚴重警訊！

王欣儀接獲大安區許多里長陳情指出，早期郝龍斌市長時代，臺北市每年10月都會統一辦理「全臺北市滅鼠週」，透過市府跨局處力量與鄰里同步行動，效果顯著。然而，這項優良傳統在柯文哲前市長任內遭到取消，導致近年來滅鼠工作淪為各里「單打獨鬥」。

王欣儀表示，有些里長因深知環境衛生重要性，即便市府已取消該活動，仍堅持在每年11月自行辦理「全里滅鼠週」，發放滅鼠餌劑並宣導防護。但老鼠的活動範圍不會分里界，單靠少數積極的里長自發性滅鼠，或是等到發生致死案例後，才針對個案住家半徑200公尺進行「補救式」滅鼠行動，根本是治標不治本，防疫網明顯出現破洞！

針對此次憾事，王欣儀提出嚴正質詢，建請蔣萬安市府團隊展現魄力，盡速評估恢復全市或全區同步的「滅鼠週」活動。透過市府統一採購、宣導，並於統一時段投藥，才能在大範圍內有效降低鼠群密度，而非讓病毒在行政區的縫隙中流竄！

王欣儀不滿，事發至今，市府對大安區竟處於「無積極作為、無具體SOP、無明確指引」的狀態，任由民眾在恐慌中不知所措；衛生局現階段的呼籲內容，根本不痛不癢！

她強調，正值年終大掃除的感染高峰期，市府絕不能只會被動喊口號要民眾「防鼠三不」，而應「主動出擊」，針對市場及老舊社區等高風險區加強清潔輔導，並挹注基層資源、建立完善通報網絡，真正落實源頭防疫，別等疫情擴大才再來亡羊補牢！

王欣儀重申，漢他病毒致死率不容小覷，市府必須正視基層里長的建言，不能因為政權更迭就遺棄好的良政。她將持續監督相關單位，要求市府盡快研擬重啟全市滅鼠計畫，還給市民一個安全、免於恐懼的居住環境！