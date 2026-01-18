北市驚傳濺血！惡男百萬投資打水漂「持斧砍合夥人」 1共犯在逃

【記者曾佳俊／台北報導】北市一名林姓男子昨(17)日晚間在街頭遭2名男子追逐毆打，並持斧頭砍傷倒地，經送醫急救幸無生命危險，警方抵達現場調查，先逮捕一名盧姓主嫌，查出原來雙方疑因投資300萬元打水漂，而衍生債務糾紛起衝突，警方正追緝另一名在逃共犯，並朝殺人未遂罪偵辦。

大安分局警方調查，昨晚9時許，30歲盧姓男子與30歲林姓男子相約在北市仁愛路巷弄談判，當時盧開車載1名男性友人到場助威，雙方意見不合起衝突扭打，追至約100公尺外的濟南路巷弄，盧男持斧頭砍傷林男洩憤後，急忙開車載友人離開。

警消獲報趕到，林右手及雙腳小腿遭砍傷，被送醫急救，而盧男於案發現場附近讓友人下車後，接著停車下車步行，遭警方逮捕，並從他車上右前座查扣一把斧頭，將他帶回大安警分局新生南路派出所調查。

盧嫌坦承持斧頭攻擊被害人，稱他與對方是相識5年朋友，約半年前合夥投資300萬元失利，林一直消極迴避問題，他相約協商債務，過程中不滿其態度才會動手。

警方對其說法存疑，並持續調閱監視器追查在逃共犯。目前林男意識清楚，目前仍在醫院手術觀察中，警方將視其身體恢復狀況進行筆錄訊問，釐清雙方背景及衝突原因。

警方查扣嫌犯使用斧頭凶器。翻攝畫面

