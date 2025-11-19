北市驚傳醉男襲警持刀猛追砍！2警倒地送醫

▲台北市士林區今（19日）凌晨驚傳有一名喝醉的59歲蔡姓男子對員警持刀攻擊。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市士林區今（19日）凌晨0時42分許傳出一起襲警事件，一名蔡姓男子疑似因酒後情緒失控，家屬因擔心其安危報警處理。怎料，警方獲報到場後，蔡男竟持菜刀開門欲攻擊員警，過程中不斷朝員警追砍，導致2名員警跌倒。所幸員警反應迅速，馬上拿出辣椒水反擊並制伏蔡男，後續將依妨害公務、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

▲過程中員警不慎摔落樓梯，隨即拿辣椒水反擊蔡男並於住處客廳內將其制伏。（圖／翻攝畫面）

據了解，士林分局社子派出所於今（19日）0時42分許獲報，稱延平北路一處民宅發生持刀揮砍事件。當時這名59歲的蔡姓男子疑似因酒後情緒不穩定，持具有攻擊姓的刀械對家人揮砍，嚇得家人緊急報警。警方獲報到場後，蔡男一開門便持刀對員警攻擊，導致2名員警從樓梯跌落受傷，隨即拿出辣椒水反擊蔡男，蔡男當場躲回住處，員警破門而入並於3樓客廳內將其制伏。

不過，由於蔡男情緒仍舊相當激動，經家屬同意後，現場由救護人員將其送往榮總醫院就醫，至於2名受傷員警也已送醫治療。後續待蔡男酒醒後，將依妨害公務、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

