北市驚傳「4公車追撞」擋風玻璃裂、車尾冒煙起火 還有3乘客傷

今（19）天下午1點多，台北松山區八德路和敦化北路路口發生4輛公車追撞事故，公車後擋風玻璃整塊破裂、雨刷撞掉，更嚴重的是車尾冒煙起火，公車司機趕緊拿滅火器降溫，地上滿是燒焦的車殼碎片。

目擊民眾指出，車禍發生當下發出「砰」好大一聲音，遠遠的就有聽到聲音，據了解車上有三名乘客受傷，都意識清醒，救護人員已經到現場協助處理送醫，詳細的發生原因有待進一步釐清。

