北市驚爆隨機殺人！柯文哲盼「緊繃的社會」快降溫

台北市昨晚發生隨機攻擊事件，27歲男子張文於捷運台北車站、中山站附近丟擲煙霧彈並持刀傷人，造成死傷。民眾黨前主席柯文哲今天（20日）表示，社會的安全除了政府的制度與規範，也來自每一個人是否願意好好對待每一個跟自己不一樣的別人，不要讓社會更對立、更衝突，願台灣緊繃的社會能趕快降溫。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲表示，昨晚開庭結束後，得知台北捷運發生重大暴力事件，多位民眾傷亡，他要先向罹難者與家屬，致上最深的哀悼。他指出，最近大家都感受到生活的壓力變重了，情緒更緊繃，也缺乏耐心，沒有安全感。焦慮累積變成憤怒，情緒外溢變成傷害無辜的人，有些人是在網路上霸凌攻擊網友，但更可怕的是，有人用極端方式攻擊路人。

27歲嫌犯張文在北車、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，現場血跡斑斑。（圖／中天新聞）

柯文哲說，這場悲劇裡的傷亡者和你我一樣，在辛苦工作之餘，只想短暫放鬆，過著平凡的普通日子。尤其讓我們不捨的，是很多人碰到危機的當下，不顧自身安危的奮力化解衝突，是那看似普通的超人，讓這個社會看見了正直與正義。面對這樣的悲劇，我們都應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？怎麼讓言語回到理性？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突。

柯文哲呼籲，我們可以：多一點傾聽，少一點指責；多一點包容，少一點批判；多一點關懷，少一點攻擊。社會的安全，除了政府的制度與規範，也來自每一個人是否願意好好對待每一個跟自己不一樣的別人。

台北19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件。（圖／資料照）

柯文哲說，希望我們更溫柔地對待身邊的人，尊重網路上的人，友善面對不認識的路人，「沒有任何情緒的宣洩，要用他人的情感，甚至他人的生命來承受。」願逝者安息，願傷者早日康復，也願台灣緊繃的社會能趕快降溫，我們都能夠找回平靜。對別人好，你一定也會變得更好。

