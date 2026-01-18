北市驚爆「小學生教室失控揮剪刀」！黑歷史曝光

台北市某公立國小近日爆發校園安全爭議，一名三年級學童上月在教室內揮舞剪刀，雖經師長即時制止未造成傷害，但多名家長出面控訴，指該生長期有暴力傾向，校方處理態度消極，導致班上其他孩子天天活在恐懼中，盼學校正視問題並啟動完善輔導機制。

據《自由時報》的報導，有多位家長透露，近期孩子出現不敢上學的情況，經詢問後才得知班上有同學經常情緒失控並做出攻擊行為。該名學生從幼兒園時期就有攻擊他人的紀錄，進入國小後狀況持續發生，不僅曾拿筆戳傷同學，甚至對教師眼部出手、摔壞老師手機，種種行徑讓其他學生與家長感到相當不安。

據家長描述，該生情緒激動時，往往需要2到3名教師在旁戒護，以防止其他學童受到波及，該生母親雖然偶爾會到校陪同，卻經常將責任推給其他同學，認為是別人對孩子「不好」才引發情緒反應，甚至質疑自己孩子遭受霸凌。然而多數家長表示，實際情況完全相反，班上學生都很害怕這名同學，每天在教室裡如同驚弓之鳥，只能等待事件發生後校方才會介入處理，曾有教師試圖制止該生的時候拉扯其手臂，事後竟遭對方家長聲稱教師弄傷孩子，威脅要提告。

對此該校學務主任滅火表示，已經針對該生持續進行輔導與關懷，當有行為偏差時會立即到場處理，學生家長也配合校方，當孩子出現狀況時會在校待命，必要時會將孩子帶回家，校方行政團隊全力支援，目前狀況都在掌控範圍內。

台北市教育局則說明，該校已建立緊急事件處理SOP，強化教室安全管理措施，包含管制尖銳學用品的使用、必要時改用安全剪刀並由教師統一保管，教室內也設置緊急支援機制，此外該校已啟動班級二級輔導及社會情緒學習（SEL）課程，輔導室會持續評估個案狀況，並整合心理師或社工等專業資源進行後續追蹤輔導。

但問題截至目前仍未完全解決，有家長憂心地說：「這次是剪刀，下次如果是美工刀、刀片呢？」、「若事發當下沒有老師在場，後果將不堪設想」、「校方應正視校園安全漏洞，盡快啟動完善的輔導與保護機制，也希望該名學生的家長能夠正視孩子的問題，讓孩子接受正確的醫療與支持體系協助，避免其他無辜學童持續成為受害者」。

