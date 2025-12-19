北市驚現「流氓里長」！索取乾股、公關費不成 竟撂人爆打餐酒館老闆

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台北市大安區龍圖里里長蕭萬居，2024年間以辦理表演者工作許可為由，向中山區一間音樂餐館索取乾股，並要求支付「公關費」，業者停止給付後，蕭萬居竟對業者施壓，甚至動手毆打股東。台北地檢署偵辦後，今（19）日依恐嚇取財、傷害等罪，對蕭萬居等4人提起公訴。

台北地檢署偵辦後，今（19）日依恐嚇取財、傷害等罪，對蕭萬居等4人提起公訴。（圖／翻攝Google map）

本案源於2024年間，蕭萬居以可協助向立法委員陳情、協調外籍表演者工作許可證相關事宜，向中山區林森北路某餐館負責人吳姓男子及股東閻姓男子要求取得該店10%乾股。自2024年10月至12月間，蕭萬居按月收取餐館營業分潤共93萬元，另要求業者每月支付3萬元「公關費」。吳男與閻男認為蕭萬居根本是假借名目索取費用，於是自今年1月起停止支付。

怎料，蕭萬居3月31日晚間10時許，夥同63歲林彥成、53歲尹昭松及59歲林光輝等人前往餐館，開口要求吳男、閻男2人立即恢復給付10%乾股，閻男當場拒絕後，遭林光輝毆打，林彥成及尹昭松則分別持酒瓶、冰桶等器具攻擊，造成閻男頭部挫傷併多處撕裂傷，及顏面、胸腹挫傷等傷害。

雖然林光輝、林彥成與林彥成均有幫派背景，但不屬同一幫派，檢方因此未依《組織犯罪防制條例》起訴，認定4人具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯，依恐嚇取財、傷害等罪提起公訴。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

