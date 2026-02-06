北市驚見裸女街頭暴走！警消送醫救治 遭損車主不提告

台北市出現一名裸女暴走，爬上轎車車頂，警方與救護人員壓制後送醫。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市大同區承德路三段與昌吉街口，昨日下午出現1名全裸女子，爬上路過車輛引擎蓋與車頂，造成其中1部轎車車頂凹陷，路人急忙報案，警方獲報協助救護人員將人送往馬偕醫院救治，2名車主均不會追究或提告。

昨日下午2名駕駛開車行經承德路三段及昌吉街口，突然一名全身赤裸的女子衝出，先是跳上白色轎車頂，左右搖晃後從後方跌落，隨後衝向紅色休旅車，跳上引擎蓋後跌落，便以大字狀躺在柏油路上，目擊民眾急忙報警處理。

廣告 廣告

警方與消防隊獲報迅速到場，合力將地上翻滾的女子扶起，初步清查是當地民眾，並緊急護送至馬偕醫院急診室進行醫治，隨後由社工介入持續追蹤並協助後續診療事宜。

光天化日突然遭裸女襲擊，2名車主遭受驚嚇，白色轎車的車頂嚴重凹陷，但2名車主了解女子身心狀況後，均明確表達不願追究及提告。目前全案已由警方依程序通報相關單位處理，確保該名女子能獲得妥善照顧。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳山男無照毒駕拒檢狂飆！逆向闖紅燈翻車 面臨16萬罰單

身價8億人瑞與看護閃婚 家屬上演搶人大戰！律師：子女若有做1事就不用怕