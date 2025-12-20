北市驚魂夜！高虹安籲：避免轉傳未經查證的內容

台北市19日發生的無差別暴力攻擊事件，包括凶嫌在內釀4死9傷，新竹市長高虹安除了發文致哀，更拜託大家，「網路訊息以官方公告為準，避免轉傳未經查證的內容，讓第一線處置與社會情緒不再受到干擾」。

高虹安。（圖／新竹市政府提供）

高虹安表示，他要以最沉痛的心情，向罹難者家屬致上最深切的哀悼，也為傷者祈福早日康復。

高虹安說，她已責成新竹市警察局立即提高勤務戒備，針對本市車站、轉運站、商圈、市場、校園周邊等人潮密集處加強巡守與應變整備；同時也與中央相關單位保持密切聯繫，隨時掌握情勢、強化跨縣市的安全合作。

高虹安提醒市民朋友：如遇緊急狀況，先遠離現場，不圍觀、不追拍，並立刻通報110、119等專線。；並強調，市府會持續強化治安維護與公共安全，和大家站在一起。

嫌犯丟擲煙霧彈畫面。（資料照／民眾提供）

