北市驚魂！逃兵「煙霧彈+長刀」隨機砍人釀3死5傷 AIT發安全警示
政治中心／程正邦報導
原本應是充滿週末放鬆氣氛的週五傍晚，台北捷運卻淪為人間煉獄。19日傍晚5點30分，正值通勤尖峰時段，台北車站與中山站先後爆發極其駭人的無差別攻擊事件。一名身著黑衣、穿戴防毒面具的男子，光天化日之下在人潮密集的捷運出口投擲煙霧彈並持長刀瘋狂砍殺，造成現場民眾驚逃竄。這起突發的暴力事件最終釀成3死5傷的慘重代價，凶嫌在隨後的圍捕中墜樓身亡。由於事發地點敏感且手法激烈，美國在台協會（AIT）也罕見針對此案發布緊急安全警示，呼籲在台美國公民提高警覺。
煙霧繚繞中的血色屠殺：從北車到中山的死亡路徑
根據現場目擊者驚魂未定地向媒體描述，傍晚5點半左右，27歲的嫌犯張文出現在台北車站捷運M7出口。他先是冷不防地掏出煙霧彈投擲，瞬間白煙瀰漫整條街道，就在民眾驚慌失措之際，張嫌竟抽出隨身攜帶的長刀，毫無預警地砍向一名57歲的無辜民眾。
張嫌在北車犯案後並未收手，隨即利用捷運地利之便竄逃至鄰近的中山站。他在中山站再次展現其極端的暴力傾向，於站內及出口處持刀無差別揮砍，多名來不及反應的年輕通勤族與逛街民眾紛紛倒臥血泊。現場尖叫聲此起彼落，地面留下的斑斑血跡令人怵目驚心。警方接報後迅速出動特勤與大批警力圍捕，張嫌在走投無路之下，從誠品南西百貨高處墜下，雖然醫護人員在晚間19時42分全力搶救，仍因傷勢過重宣告不治。
嫌犯背景起底：前職業軍人因酒駕墮落成通緝犯
據警方調查，27歲的張文過去曾是保家衛國的「志願役士兵」。然而，因涉及酒駕案件，遭到軍方汰除離開軍隊，失去穩定工作的他並未反省，反而越陷越深。
今年7月，張文因教召未到，涉犯《妨害兵役治罪條例》遭到桃園地檢署發布通緝。長期背負通緝犯身分、生活不如意，加上過去受過的軍事訓練，產生報復社會的扭曲心理。據了解，他在犯案時穿戴防毒面具與使用煙霧彈的手法，明顯帶有軍事作戰的色彩，這也讓此案蒙上了更濃厚的恐怖主義陰影。
國際關注與政府回應：AIT發布緊急警示呼籲
由於案發地點位於台北車站與中山站等外籍人士往來密集的區域，AIT（美國在台協會）在晚間迅速發布了名為「Security Alert - Attack in Subway」的安全警示。聲明中提到，台北警方通報一名持刀攻擊者在兩處捷運站造成至少九人受傷（數據隨後更新為3死5傷），並轉引了總統賴清德的公開發言，提醒在台美國公民避開相關區域，若遇緊急狀況應立即聯繫執法部門或致電AIT緊急服務專線。
總統賴清德隨後也在社群媒體發文慰問傷者與家屬，呼籲身處人潮擁擠場所的民眾保持冷靜，並嚴格遵循現場執法人員的指示。賴總統強調，政府已指示警方強化大眾運輸系統的巡邏密度。這場發生在2025年年末的血案，不僅震動了台灣社會的安全神經，也再次引發了關於退役軍人輔導及治安防護網漏洞的沉重討論。
AIT安全警示全文如下：
Security Alert - Attack in Subway - American Institute in Taiwan - Taipei (19 December 2025)
Location: Zhongshan Metro Station and Taipei Main Station, Taipei, Taiwan
Event: Taipei police report at least nine people injured by an attacker wielding a knife at two metro stations. Media report the attacker is deceased. In a Facebook post, President Lai urged members of the public at train stations or other crowded places to remain calm and advised them to follow instructions from on-site law enforcement. He also advised people to immediately report any suspicious situations to police or station staff.
U.S. citizens needing emergency American Citizen Services should call AIT at 02-2162-2000. For medical or fire emergencies, please call 119, for police emergencies, please call 110.
