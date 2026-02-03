北市高中生用AI學理財 紅包變身數位紅利

「2026臺北市高中財經素養冬令營」結合 AI 共創、NotebookLM 數據分析及金融實戰桌遊

郭迺鋒教授引導同學透過AI工具進行「職涯人生旅程」共創

周昌熯講師帶領學生化身「財經偵探」，運用AI拆解財經新聞

學員進行理財桌遊

臺北市教育局表示，營隊透過 AI 科技與生活情境結合，鼓勵學生從管理壓歲錢開始

臺北市成淵高中攜手臺灣財經素養推廣協會舉辦「2026臺北市高中財經素養冬令營」

農曆新年即將到來，為了讓學子學習善用壓歲錢，臺北市成淵高中攜手臺灣財經素養推廣協會舉辦「2026臺北市高中財經素養冬令營」，有80名高中生參與課程。本次營隊打破傳統理財課的沉悶，活動結合AI共創、NotebookLM 數據分析及金融實戰桌遊，翻轉理財教育，更教導學生將傳統壓歲錢轉化為「人生第一筆資本」，讓學生從「拿紅包」進化為擁有「數位紅利」的數位公民。

世新大學郭迺鋒教授在課程中表示，AI時代資訊爆炸，財經素養已升級為「數位財經素養」，AI雖然能整理數據，但「判斷、紀律、責任」這三件事絕對不能外包。課程結合經典的《富爸爸窮爸爸》ESBI四象限，引導同學透過AI工具進行「職涯人生旅程」共創。郭迺鋒教授特別設計應景的「落地情境」，讓學生針對即將拿到手的壓歲錢與普發一萬元，練習調用AI模擬分配方案。無論是規劃「夢想基金」還是「學習投資」，學生必須先定義自己想成為什麼樣的人，再由AI設計出90天的行動清單。

面對真假難辨的財經資訊，周昌熯講師帶領學生化身「財經偵探」，讓學生們不再死背經濟理論，而是現場操作 ChatGPT 與 NotebookLM，將艱深的財經新聞拆解為「事實、數據、趨勢」。透過結構化的5W1H分析，學生練習將複雜的經濟議題轉譯為生活比喻。現場學生更實作建立了專屬的財經資料庫，將枯燥的新聞數據秒變視覺化圖表，展現出不輸專業分析師的簡報實力。

本次營隊也邀請國泰人壽團隊與萬芳高中團隊，分別透過「保險經營策略桌遊」與「金融投資桌遊」，讓學生透過沉浸式體驗，從保險經營到市場買賣判斷，在模擬人生中學習如何「管住自己」，並有機會體驗金融保險產業運作實況，參與學生在笑聲與驚呼聲中體驗現實市場的殘酷與機會。

成淵高中劉葳蕤校長表示，為期兩天的營隊啟發高中生的無限潛力，當學生學會讓AI「對齊」自己的目標時，理財就不再是遙遠的大人話題，而是他們翻轉未來、規劃人生旅程的最強工具。

臺北市教育局表示，財經素養是高中生的核心競爭力，本次營隊透過 AI 科技與生活情境結合，鼓勵學生從管理壓歲錢開始，練習做負責任的決定，累積屬於自己的數位紅利與財富資本。