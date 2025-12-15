北市高中生體驗實彈射擊 強化全民國防意識

臺北市教育局攜手海軍陸戰隊舉辦實彈射擊體驗活動，深化高中生全民國防意識

為強化高中職學生對於國防意識的認知，提升個人自我防衛的技能，臺北市教育局在海軍陸戰隊陸戰六六旅靶場舉辦實彈射擊體驗，來自北市東山高中等4校共1,791位學生參加，其中，女學生響應熱烈，人數有710人，占比約4成。

臺北市教育局表示，每年定期舉辦實彈射擊體驗活動，今年由海軍陸戰六六旅提供射擊場地及助教支援，並規劃設置人才招募攤位，招募人員向學生們詳細介紹了海軍工作、緊急救護隊工作內容與職涯發展，不僅開拓了學生們對未來職業的視野，更讓他們了解國軍的現代化與多元性。

為展現對國防教育的重視與支持，東山高中和華興中學兩校校長除了到現場為學生加油打氣外，也親自上場體驗實彈射擊的震撼與魅力。華興中學曾校長於體驗活動後表示，透過實際參與活動，才能有效強化學生對全民國防及國家安全的理解，並讓學生體會到紀律與專注的重要性。東山高中張師豪校長表示，全民國防是公民展現愛國精神的重要環節，而實彈射擊體驗更是理解並體現國防意義的關鍵一環，他期許學生能從多元的學習活動中，加深對全民國防的認知，深化對國家安全的理解。

臺北市教育局指出，學生親身感受國軍訓練情境，對國防工作有更深入認識。數位實中陳同學表示，扣下扳機時不僅感受震動，也體會到射擊所象徵的責任。今年也有不少女學生參加射擊體驗，大安高工張同學分享，射擊體驗突破了她對「射擊僅限男性」的刻板印象。在穩定呼吸與瞄準後，她能自信完成射擊，並感受到難忘的自我成長。