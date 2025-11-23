北市高地飲水安全大升級！投7億接管自來水 1384戶受惠

去年北市溪山里發生水質問題導致居民集體腹瀉事件，當時台北市長蔣萬安裁示，市府預計在民國115年完成溪山里、平等里等高地供水地區自來水接管。北水處表示，自112年至今年10月底已完成457戶改善，至116年共可改善1384戶。（北水處提供／徐佑昇台北傳真）

北市士林區溪山里去年4月曾發生里民集體上吐下瀉情形，經台北自來水事業處檢測水質後，發現有大腸桿菌群偏高情形，當時台北市長蔣萬安裁示，為提供民眾安全用水，市府要在民國115年完成溪山里、平等里等地區自來水接管。蔣萬安近日於市政會議追蹤相關進度，北水處表示，自112年至今年10月底已完成457戶改善，至116年共可改善1384戶。

北市溪山里去年4月8日爆發疑急性腸胃炎群聚，高達百餘人有腹瀉等症狀，由於當地是採用自設的水源系統，經北水處採樣溪山國小等地水質後，發現大腸桿菌群數值偏高，當時蔣萬安裁示先以投氯消毒滿足短期用水需求，並要盡速規畫於115年完成溪山里與平等里等地區自來水接管。

北水處18日於北市府市政會議報告「高地穩供、好水普及─偏遠高地自來水接管計畫」專案，北水處表示，自112年至116年將投入7億元改善北市未接用自來水地區，預期1384戶可受惠。

北水處指出，目前推動改善計畫包含東山社區及燒寮庚聚落，預算編列7500萬，可改善202戶；溪山里及平等里編列4.28億，改善575戶，以上各案預計於115年10月底可完工通水。其餘未列入預算、計畫的高地無自來水待改善用戶，仍有815戶。

蔣萬安表示，推動溪山里、平等里還有東山社區的自來水接管，一直是市府團隊非常關心的事情，高地的穩定供水，是市府面臨的挑戰及努力改善的目標。

蔣萬安指出，為了解決山區高地用水不便的問題，市府一步一步改善，譬如增設高地加壓站、儲水設施，還有調整區域的配水管線，就是要讓整體供水系統更加穩定。

蔣萬安說，長期以來，大家對於用水的便利性及水質穩定，都有很深的期待，市府為了回應需求，希望能夠在115年順利完成這3個地區的自來水接管，同時也會主動協助當地居民辦理接水申請，讓大家早點用到方便又安心的自來水。

蔣萬安直言，並不是所有居民一開始都樂見自來水管線進入自家，因可能延伸額外費用，或是對自來水質有疑慮，因此，他也請北水處加強了解居民訴求，並提出有說服力的說法因應。

蔣萬安說，市府針對高地供水盡可能化危機為轉機外，在公寓大廈的水池、水塔與內部管線也需注意，目前北水處積極汰換自來水管線，除降低漏水率外，也維持水質的穩定。

蔣萬安強調，市民喝的水還是來自水池或水塔，如果沒有妥善清洗或更換設備，就會產生安全疑慮，民眾也會反映，換了管線還是無法放心直飲。他要求民政局透過里政系統，加強宣導定期清洗水池、水塔以及汰換老舊設備的重要性，提升民眾對用水安全的認知，並請北水處提供協助，通力合作，讓北市每家每戶都能享受安全的台北好水。

