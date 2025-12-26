北市高強度演練！預告明年還有2次 蔣萬安將採購制伏棍、電擊棒強化維安

為強化防災韌性，台北捷運市政府站及市府轉運站26日進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊。(記者羅沛德攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府今天下午1點10分，在捷運市政府站及市府轉運站，進行高強度模擬演練，大約持續至40分結束，包含捷運站月台區、轉運站大廳層演練及市長講評，並順利落幕。蔣萬安表示，透過演練全面檢視現行防禦機制，設想各式情境，不斷滾動式檢討改進，預告明年1月第三週，將把模擬演練擴及至台北車站，以及農曆年前啟動包含雙北在內的跨縣市聯防演練。

蔣萬安表示，跨年等大型活動將至，市府廣場、大巨蛋預計湧入逾數十萬人，要確保捷運各站點、車廂出入口及周邊安全，須靠各單位落實演練環節，以及目前擬定的各項機制。今天的演練只是起點，接下來還有第二階段，明年一月第三週模擬演練將擴及至台北車站；第三階段是在農曆年前橫跨雙北的聯防機制實際演練，一定要以料敵從寬、禦敵從嚴的心態，面對各項可能的突發狀況。

他提到，這是演練同仁很用心，每個環節都做到位，尤其是從捷運站二號出口上至轉運站，透過跨區域聯防通報，讓相關單位即時掌握最新動態，值得肯定，乘客資訊發布系統，也及時告知民眾突發事件，細胞簡訊首次實測也很順利，民眾都有收到，最後的大量傷患演練、社工安撫民眾情緒，同樣處置有序。

蔣說，此外，不論是捷運公司的保全，還是捷運警察隊的裝備也在演練中升級，大家應持續上緊發條，一二一九事件後，民眾非常恐慌，市府的責任與任務就是讓市民安心，允諾積極且全力採購制伏棍、電擊棒等用具，確保人員自身安全。

