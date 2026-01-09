北市高齡人口密集「全球少見」 專家：應推創意政策、解決人宅雙老困境

關渡醫院院長陳亮恭說，高齡化對策已是老生常談，但都會區高齡人口集中為全球少見現象，除國家政策外，城市也應發想具創意的因應方式，至於少子化對策，他建議從提高結婚意願著手。本報資料照片

內政部今天公布截至去年12月戶口統計資料，我國正式進入超高齡社會，且高齡人口分布以台北最高，同時，2016至2025年間，新生兒人數驟減至少10萬人。關渡醫院院長陳亮恭說，高齡化對策已是老生常談，但都會區高齡人口集中為全球少見現象，除國家政策外，城市也應發想具創意的因應方式，至於少子化對策，他建議從提高結婚意願著手。

陳亮恭說，因首都居住成本高，世界上絕大多數國家，人口高齡化現象均出現在鄉村，鮮少在大型都會區出現高齡人口集中情況，台北市雖財務健全，擁有較多福利資源，但同時面臨「人宅雙老」情況，老人家居住在無電梯的老舊社區，行動反而更不方便，「不代表長者用得到豐富資源」，除全國一致的長照政策外，建議台北市應發展適合自身情況的創意作法，因應不斷成長的高齡人口。

新生兒下降速度快，分析背後原因，與年輕世代結婚對數減少有關。陳亮恭說，我國新生兒絕大多數為婚生子女，非婚生子女比率低，搶救少子化首先必須提高民眾結婚比率，不過，2025年我國新婚夫妻對數，卻比2024少了1萬對，推估今年新生兒人數還會下跌，在推動健康長壽、延長健康餘命的政策之外，提升年輕世代結婚、生育意願，也是改變人口結構重點，甚至所花力道應該更大。

陳亮恭表示，政府過去參考歐美政策，提出結婚補助、小孩國家養等政策，這屬於社會福利國家做法，並非不好，但若要明確提升年輕世代婚育意願，補助金額「是天價」，少數補助難以達成效果，且國內養育子女風氣與國外不同，家長對於把孩子完全放手，讓國家政策照顧仍有擔憂，多數還是希望掌握子女教育情況。

陳亮恭強調，「先鼓勵結婚，才有生育率」，我國應參考文化相似的亞洲國家做法，例如韓國提供新婚夫妻便宜住宅，解決年輕民眾擔心結婚之後生計辛苦的問題，我國營建署近期提出的「婚育宅」即是類似有創意的政策做法，預期可有一些成效，此外，公部門應提供足夠的托育、教育資源，才能提升民眾生育意願。

