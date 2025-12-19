北市鬧區隨機殺人案警動員 救傷患+持槍圍捕嫌犯

台北市 / 綜合報導

週五傍晚大家準備進入放假模式，結果北捷台北車站傳出隨機攻擊殺人案件，大批警力出動，除了協助救護員將傷患送醫外，中山站的氣氛更為緊張，因為嫌犯跑進百貨內，員警持槍在裏頭搜尋，事發後，全台的鐵路都可見鐵警持長槍戒備，而捷運站同樣也有派員巡邏，維護市民安全。

北捷台北車站及中山站，今（19）日遭煙霧彈攻擊，還有人傷亡，第一時間大批警消人員，兵分多路趕到事發現場，警消人員說：「來她送醫，中興。」中山站氣氛更為緊張，現場拉起封鎖線，員警除了在外頭廣場，協助救護人員外，有的則是繃緊神經，準備進行圍捕任務。

廣告 廣告

因為稍早前，現場民眾說：「不要跑不要跑慢慢走不要跑安全最重要。」嫌犯在北車犯案後轉移陣地，更跑進百貨公司，由於當時正值晚餐時間，裡面民眾嚇得往外逃之外，警方也搶時間進入搜索準備逮人。

週五晚間，大家下班下課，準備開啟放假模式，竟碰上隨機攻擊殺人案件，第一事發現場，台北車站四處都有警力戒備，鑑識小組也在場蒐證，而為了確保後續搭乘大眾運輸民眾安全，鐵路警察好幾人一組，手持長槍每個角落尋個仔細，高鐵廣播說：「前往1B月台搭車。」

捷運、高鐵、台鐵，都是關注警戒範圍，中、南部以及花東，同樣都能感受到，這一波緊張氛圍，捷運保全人員說：「不要堵在門口。」而以高雄捷運來說，主要轉運站及人潮密集站，除了捷運警察外，保安大隊與轄區分局，也都加入巡守勤務，在這敏感時間，全國大批警力出動，維護市民安全。

原始連結







更多華視新聞報導

北車M7出口遭扔擲煙霧彈 蔣萬安：用最快速度釐清案情

布朗大學槍擊案嫌犯 稍早警察確認「已身亡」

北捷「攝」狼！ 自製針孔攝影機 偷拍女乘客裙底

