北市鬼金棒拉麵爆內鬼 同事還原手法：常稱點餐機壞了「先收現金」

鬼金棒拉麵同期員工出面受訪，還原江姓員工的詭異行徑及搬錢手法。顏凱勗攝

台北市知名拉麵店「鬼金棒拉麵」近日傳出內部員工涉嫌長期侵占營業款項，引發外界關注。店家日前在社群平台發文指控，一名任職約2年的江姓員工疑似利用工作之便，累計私吞金額高達50萬元。同期的同事也出面受訪，還原該名員工在店內的異常行徑與疑似犯案手法。

位在台北市中山區的鬼金棒拉麵，在當地小有名氣，一到用餐時間許多饕客前來嚐鮮。顏凱勗攝

同事指出，過去經常有客人反映自助點餐機「零錢不足」或「機器故障」，而每當發生此情況，江姓員工便會主動上前處理，對客人表示設備異常，改以人工點餐並先行收取現金。由於江男對流程相當熟悉，鑰匙也隨身攜帶，其他員工一開始並未起疑，普遍認為只是機器出狀況。

廣告 廣告

不過，異狀逐漸浮現。多名員工表示，只要前一晚是江姓員工值班，隔天結帳時幾乎都會出現短少數十至數百元不等的情況，反觀在他未排班後，帳目卻能完全對齊，「該是多少就是多少」，落差相當明顯。

此外，江姓員工也曾被指派前往銀行兌換現金，每次金額約1萬至2萬元不等，但有同事發現，裝錢的紙袋回來時明顯鬆動，重新清點後金額疑似短少。面對質疑，江男則辯稱是銀行兌換時就已如此，因缺乏直接證據，當時未立即處理。

直到店家在對帳時發現月營收差距越來越大，金額已達不合理程度，老闆才開始調閱監視器並逐一詢問員工，相關畫面與情況才讓整起事件逐漸明朗。受訪同事透露，老闆其實曾多次私下將江姓員工叫到店外溝通，並給予改正機會，起初僅要求將款項歸還，未立即採取強硬手段。

然而，隨著後續問題再度被發現，店家態度轉趨強硬，最終將事件對外公開，並且已經請他離開，鬼金棒拉麵也在公告中強調，已完成內部清查，並著手採取法律行動，盼能對外說明事實、以正視聽。



回到原文

更多鏡報報導

北市知名拉麵店爆內鬼！老闆控學徒「螞蟻搬象」 兩年A走50萬營業額

捲入黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸 台灣金阿波羅遭跨海求償結果出爐

會生不會養！3月嬰遭虐死 送醫後父母竟泡湯放閃冷血PO文「覺得美好」

陳漢典、Lulu大婚！郁方搶先送自家珠寶 「黃鑽不能太大顆」超貼心原因曝光