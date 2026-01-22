北市鮮奶週報寒假、春節不打烊 2歲起幼兒也能免費喝

「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策自民國115年2月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿2歲的幼兒，只要設籍北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每周兌換1瓶鮮奶或豆漿。（圖／台北市教育局）

「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策自民國115年2月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿2歲的幼兒，只要設籍北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每周兌換1瓶鮮奶或豆漿，台北市教育局也提醒家長，學校將於1月24日放寒假，接續春節假期，但「鮮奶週報」不因放假而中斷。

教育局指出，2歲是幼兒骨骼發展與身體成長的重要階段，過去申請制度以「學齡」作為計算基準，考量營養補給愈早愈好，市府自今年2月起，將申請資格調整以「生理年齡」作基準，幼兒在年滿2歲當月的第1個工作日起即可申辦卡證，讓所有滿2歲的「當月壽星」都能即時加入周周補鈣的行列。

教育局表示，舉例來說，幼兒115年2月1日滿2足歲，可在2月2日向任一區公所申請「幼兒數位卡證」；在5月1日滿2足歲，可在5月4日向任一區公所申請「幼兒數位卡證」。

教育局提醒家長，申請時請攜帶身分證明文件、戶口名簿或3個月內戶籍謄本，前往全市任一區公所臨櫃申請，當場即可領取卡證。市府也提供線上預約申辦再臨櫃領卡的方式，也可透過「台北服務通」線上平台填寫資料完成預約，約3個工作天後，即可前往所選擇的鄰近區公所領取幼兒數位卡證。

教育局表示，目前「鮮奶週報」共有7大通路，包括7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市適用）與萊爾富，不分平假日、寒暑假，都能彈性兌換。兌換品項涵蓋35種選擇，包含17種鮮奶與18種豆漿，其中也納入無乳糖品項，照顧不同體質幼兒的營養需求。

