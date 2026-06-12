北市鮮奶週報暑假不停歇 畢業生持原卡證領至8/30

北市國小和幼兒園畢業生可持原卡證續領鮮奶到8月30日(北市教育局提供)

鮮奶週報政策從8月31日起擴大對象到國中生(北市教育局提供)

暑假即將到來，臺北市教育局表示，「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策全年無休，今年國小及幼兒園應屆畢業生可持續領取鮮奶至8月30日；設籍或就讀臺北市的2足歲至12歲的幼兒和學童，暑假期間也可持數位卡證至合作通路兌領鮮奶，讓健康與營養不中斷。

臺北市教育局表示，「鮮奶週報－生生喝鮮奶」推動初期以臺北市公私立國小及幼兒園學童為對象，持續向下延伸至年滿2足歲幼兒。從8月31日起，政策將再向上擴及設籍或就讀臺北市的國中學生，逐步建構2足歲至15歲的完整營養支持體系，守護臺北市學幼生健康成長。

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臺北市教育局體育及衛生保健科科長莊博如說明，即將畢業的國小六年級學生，暑假期間仍可持原國小數位學生證至合作通路領取鮮奶，至8月30日止；升上國中後，則改持國中數位學生證領取。幼兒園畢業生也可持原幼兒數位卡證領取鮮奶至8月30日，入學國小後再改用國小數位學生證領取，讓孩子在升學銜接期間營養不中斷。

臺北市教育局表示，暑假期間不少家庭安排旅遊、返鄉或參加各項活動，但孩子的營養補充不能放暑假。提醒設籍或就讀臺北市的2至12歲兒童及青少年，每週至合作通路兌領鮮奶或豆漿等優質乳品，培養健康飲食習慣，為成長發育奠定良好基礎。「鮮奶週報」政策目前共有38項品項可供兌換，相關資訊可至「鮮奶週報」專區網站查詢。