北市鮮奶週報 百萬幸運兒出爐

北市教育局長湯志民親自贈送Switch 2及智高積木獎盃，與學生進行「鮮奶週報有獎徵答活動」。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市教育局二日表示，為推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」營養教育政策，所舉辦系列抽獎活動再掀高潮，備受矚目的「百萬幸運兒」大獎得主誕生，得主為台北市吳興國小的李同學，教育局長湯志民特別驚喜現身，親自贈送Switch 2及智高積木獎盃，現場與學生進行「鮮奶週報有獎徵答活動」，一同討論營養教育議題。

李同學開心表示，成為第一百萬名幸運兒讓她又驚又喜，得知後就馬上和家人分享這份喜悅，現在可以隨時拿著學生證，在運動後或安親班課程結束後，便兌換牛奶來喝，甚至假日和家人一起出去玩也可以兌換鮮乳，每個禮拜可以免費兌換，隨時喝鮮乳，真的很幸福。

此外，湯志民特別準備十五題有獎徵答活動，與學生討論鮮奶產地、鮮奶營養價值、確保鮮奶新鮮、安全等議題，學生紛紛進行搶答、回覆，發揮創意獲得獎品，氣氛熱鬧溫馨。

「鮮奶週報」活動從推出以來，就希望讓每位同學每週都能喝到一瓶安全、營養、又新鮮的國產鮮奶。這次的「一百萬」不只是數字，而是老師、家長以及各位同學一起守護健康、支持在地酪農的成果，每一瓶鮮奶，都能讓身體更健康、更有能量。