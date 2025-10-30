北市鼓勵攤商電子支付 店家疑「爽領補助」

北市鼓勵攤商使用電子支付，可以申請補助金。（圖／TVBS）

到夜市享用美食小吃，用手機就可以支付，超方便，台北市政府為了鼓勵業者使用電子支付，提供獎勵金，但疑似有店家，領了補助卻依舊只能付現。攤商:「沒有，我們都要現金。」

饒河街某攤商被發現，有領取補助，但實際無法使用電子支付。（圖／TVBS）

實際走訪該攤商，的確沒有電子支付圖示，但從市場處調閱資料卻發現，它在5–7月都有申請1500元補助金，以及首次申請的2000元補助金，議員質疑有假領補助之嫌。

台北市產發局長陳俊安:「所以我們本來的獎勵金上面可能只設定了你使用的筆數，這邊我會請市場處回去研議，我們在設定完獲得獎勵之後的查核機制，我不希望說做到這個筆數後，他就不再使用電子支付，這樣確實會有一些公平上的疑慮。」

根據規定，電子支付每月獎勵金按筆數級距發放1000到2000元，若前兩年未申請者，還能再拿2000元補助金。申請時間是5到7月和8到10月兩個梯次，恰好就是該攤商的補助金領取範圍。

雖然沒規定攤商領完首次補助就要永久提供電子支付功能，但北市的鼓勵機制，卻疑似被鑽漏洞。而部分攤商，即便有電子支付，但要客人主動詢問才提供，畢竟現金還是最方便。

非當事攤商:「電子支付收費要等幾個工作日才會拿到，我會看有客人我才會拿出來，我都有申請，我不知道有可以補助，我不知道這個真的不懂，很多都不知道。」

針對可能造假或申請不實的攤商，最重可能終止租約、回收攤位。

台北市市場處攤販科長張峻閔:「若有造假或申請不實，公有市場攤商將依契約規定終止租約收回攤位，如為夜市攤商將啟動地點機制，情節嚴重者將強制輔導並撤攤除名。」

對小吃攤商而言，現金為王，北市府將研擬措施，提升攤商繼續使用電子支付的誘因。

