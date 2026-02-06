北市鼠患危機！吳靜怡轟：柯文哲、蔣萬安道歉！藍白擋預算 疾管署不需要錢嗎？

[Newtalk新聞] 台北市大安區驚傳漢他病毒死亡病例，7旬翁發病8天喪命，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性，事發後又有民眾目擊，北捷車廂有老鼠出沒，北捷表示，老鼠可能是從旅客攜帶的包袋中竄出。對此，政治評論員吳靜怡今（6）日直言，柯文哲取消「滅鼠週」是禍根，現任市長蔣萬安延續疏失缺乏魄力，呼籲兩位市長出來道歉，更批藍白擋總預算，中央疾管署不需要錢嗎？





國民黨台北市議員王欣儀日前表示，早期郝龍斌時代，北市每年都會辦理「滅鼠週」，但此政策在前市長柯文哲任內被取消，導致「防疫破洞」。

廣告 廣告





「漢他病毒再現台北，老翁喪命一案揭鼠患危機，柯蔣時代該誰負責？」，吳靜怡發文提及，北市大安區爆發漢他病毒症候群死亡案例，更是自2000年以來首起死亡個案，誰該為老翁的命負責？是柯文哲取消滅鼠週？還是蔣萬安延續疏失，導致鼠患氾濫？「兩位市長，該出來道歉了吧？」





她提及，在郝龍斌時代，每年10月推動「滅鼠週」，全市同步投藥、清消、宣導，成效有目共睹，但柯文哲在任內取消此政策、刪減滅鼠預算，讓各行政區淪為各自為政，痛批「省小錢賠大命」的短視決策、自作聰明釀成災禍！





吳靜怡直言，蔣萬安上任3年，卻未及時恢復滅鼠週或強化機制，王欣儀議員等人痛批，蔣萬安缺乏魄力，坐視漏洞擴大，等到出人命了，才動手補救。鼠患已蔓延北捷、市場、公園等公共空間。





她砲轟，柯文哲取消防疫網的決定，導致今日危機，難道不該公開道歉？躲在軍購議題下搬弄是非，至今對於鼠患卻是不聞不問，幹過台北市長，對老翁的命無動於衷。蔣萬安延續疏失的3年，難道不該站出來向市民道歉？台北市不要這種驚嚇版的迪士尼好嗎？





吳靜怡強調，柯文哲、蔣萬安皆難辭其咎，柯文哲雖卸任，但毫無羞恥之心，就像是射後不理的政客；年節將至，她呼籲蔣萬安立即恢復滅鼠週，挹注資源，建立通報系統。她痛批，藍白在立法院持續阻擋中央總預算，若此刻台灣因北市鼠患管理不當而大爆發，中央疾管署不需要錢嗎？簡直包藏禍心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)國台辦嗆「新台幣沒孫中山」梁文傑反擊：人民幣為何不放？台灣的事不用對岸操心

前職棒球星林琨瀚任竹市副市長 議員批：高虹安的代罪羔羊！別把棒球場當提款機