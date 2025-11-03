北市龍山寺外買賣個資疑雲 警：已3人提告

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市龍山寺外昨天疑有人設攤買賣個資惹議，市警察局萬華分局獲報派員到場未查獲交易情形，今天通知發起人黃姓男子到案說明，黃男辯稱是宮廟發放紅包，現已有3名提供者提告。

1名網友昨天在社群媒體Threads發圖文表示，「龍山寺擺攤賣個資$1000，就這麼明目張膽的買賣，這樣不行吧。唉...住附近的可以關心一下自家長輩」。引發許多網友熱議。

萬華分局昨天中午11時50分接獲民眾報案，稱於萬華區廣州街一帶有人設攤向街友收取個人資料並給予報酬，經派員到場發現確有民眾聚集情形，經詢問現場設攤負責人20多歲黃男，他表示向民眾徵求個資是要作為日後公益使用。

廣告 廣告

由於現場未發現有金錢買賣個資情事，警方隨即驅離並勸離民眾，今天也發函通知活動發起人黃男和4名工作人員到案說明，以釐清蒐集個資目的和是否違反個資法等相關規範。

據了解，有詐欺前科的黃男今天已到警局說明，警方查知他夥同4名男子以宮廟發放紅包新台幣1000元為由，要求領錢的民眾必須交付證件供其影印，以避免重複領用，藉此達成蒐集個人資料目的。

警方晚間表示，本案目前已有3名提供者至警局提出告訴，目前正深入追查黃男等人真實收購目的及個資流向，以釐清有無涉及不法。

萬華分局呼籲，民眾應妥善保管個人資料，勿隨意提供個資，以維護自身權益；警方也將加強龍山寺周邊巡查，避免類似案件再發生。（編輯：李錫璋）1141103