北市龍江路公寓凌晨火警！4樓竄火烈焰沖天 50歲女子獲救送醫

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台北市中山區龍江路21巷一棟公寓4樓今（4）日凌晨發生火警，現場火光與濃煙明顯。消防局在3時3分獲報後派遣大批人車前往，半小時內將火勢控制。消防人員從屋內救出一名約50歲女性，意識清醒，無生命危險，已由救護車送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療。

台北市中山區龍江路21巷一棟公寓4樓今（4）日凌晨發生火警，現場火光與濃煙明顯。（圖／台北市政府消防局臉書）​​​​​

消防局指出，凌晨3時3分接獲通報後，立即派遣35輛消防車、5輛救護車及94名人員趕赴現場。到場時，起火戶所在的4樓已全面冒煙，消防人員立刻佈署水線灌救，並同步進行人員搜救。

廣告 廣告

火勢於3時29分撲滅，救災人員隨後進入屋內搜索，順利將受困女子救出。確切起火原因仍由相關單位調查釐清。

更多FTNN新聞網報導

快訊／三峽民眾快關門窗！鐵皮工廠大火「疑存放化學藥劑」 刺鼻濃煙恐有毒

台南東山工地火警釀1外籍移工燒燙傷 火勢半小時撲滅

頂溪捷運站垃圾桶突起火！15歲少年疑丟物引燃 圓山站遭警方帶回

