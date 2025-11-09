北市「三貓計畫」失靈？營收僅增1.7％ 貓纜人次反跌11％

為活絡台北市貓空地區觀光，台北市政府串聯貓空、貓空纜車及貓熊等3大亮點推出「三貓計畫」。（本報資料照片）

為活絡台北市貓空地區觀光，台北市政府串聯貓空、貓空纜車及貓熊等3大亮點推出「三貓計畫」，議員王欣儀發現，市府近2年投入計畫經費高達3億元，但商圈營收卻僅微增1.7％，貓纜搭乘人次與總營收雙雙狂跌11％，要求市府提出長遠願景並推動「夜貓計畫」發展夜經濟。台北市產發局長陳俊安表示，將研議相關建議。

前市長柯文哲民國104年推出三貓計畫，設計串聯貓空地區茶文化商圈、貓空纜車及動物園套票等系列宣傳活動，更在民國110年推出「三貓計畫2.0」，優化貓空地區軟硬體建設。

王欣儀表示，計畫推出至今已邁入第12年，貓纜近年仍虧損3000萬元，貓空地區、動物園觀光人數也並未因計畫大幅增加，市府近2年投入計畫經費高達3億元，也依然無法有效帶動人流與地方經濟。

她根據市府資料指出，民國112年至113年商圈營收僅微增1.7％，動物園營收上升15％但貓纜搭乘人次減少11.98％、總營收少了10.65％，公車搭乘人次也少了8.11％。

此外，王欣儀說，三貓計畫為府級重大專案，1年共開8次會議，但會議紀錄顯示，討論多停留在花季班次、反光鏡維修等瑣事，缺乏整體策略與發展願景。

王欣儀進一步建議，市府今年高喊打造「夜間經濟」，但僅將行銷資源集中在市中心活動，包括跨年晚會、白晝之夜、大稻埕煙火等，並未在文山區開發活動，造成資源分配嚴重不均，她強調三貓地區擁有纜車、茶園、夜景等完整條件，若能整合規畫，完全有潛力成為「南區夜間經濟示範區」。

她要求，市府必須提出三貓計畫長遠願景，並委託具城市行銷經驗的專業團隊主導品牌策略，將貓空地區打造成「城市亮點」，另由產發局統籌、整合地方與商圈意見，研議在不擾民的前提下，將貓空地區納入「夜間經濟政策」的整體規畫，推動「夜貓計畫」可從「步道夜覽」或「花季」先試水溫。

陳俊安回應，會努力研議議員建議；台北市商業處說，夜間活動將持續蒐集地方意見，期待公私協力，活絡貓空商圈及周邊觀光發展。

