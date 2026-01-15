北市「今馬熊讚」春聯1／21開領 蔣萬安PK熊讚寫書法超爆笑

台北市政府為迎接馬年到來，今年推出取台語諧音「今嘛上讚」並結合北市吉祥物「熊讚」的「今馬熊讚」春聯，由市長蔣萬安親筆書寫字體，並與熊讚進行春聯挑戰任務。（摘自蔣萬安臉書／徐佑昇台北傳真）

台北市政府為迎接馬年到來，今年推出取台語諧音「今嘛上讚」並結合北市吉祥物「熊讚」的「今馬熊讚」春聯，由市長蔣萬安親筆書寫字體，並與熊讚進行春聯挑戰任務。（摘自蔣萬安臉書／徐佑昇台北傳真）

台北市政府為迎接馬年到來，今年推出取台語諧音「今嘛上讚」並結合北市吉祥物「熊讚」的「今馬熊讚」春聯，由市長蔣萬安親筆書寫字體。蔣萬安今早也特別在臉書貼出與熊讚PK寫春聯挑戰花絮，相當歡樂。北市府表示，「今馬熊讚」春聯自21日起，上班時間在北市府大樓1樓北區市民服務組及12區公所及各里辦公處都能領取，數量有限，發完為止。

蔣萬安15日一早在臉書分享今年春聯以及寫春聯與熊讚進行趣味挑戰的影片，內容相當爆笑。第一關是「比手畫腳」猜春聯四個字，蔣萬安猜到非常投入，最後順利猜出「今馬熊讚」。第二關是「書法PK賽」，蔣萬安一度講成「書飛P卡賽」，讓幕僚笑問「市長你累了嗎？」

沒想到，開始進行寫書法時，熊讚則不斷搞笑用胖胖的屁股干擾蔣萬安，還偷搔癢，但蔣萬安還是在爆笑過程順利完成這次的春聯挑戰任務。

蔣萬安表示，新的一年，台北市政府推出2026「今馬熊讚」馬年春聯，今年的馬年春聯，我們找來台北市最可愛的吉祥物「熊讚Bravo」結合馬年與熊讚，取台語諧音「今嘛上讚」，就是 「今馬熊讚」。

蔣萬安說，今年的春聯字體，同樣是他親筆書寫的。希望透過他手寫的祝福，希望市民朋友新的一年，每個當下都是最美好的時刻。

北市府指出，「今馬熊讚」春聯自1月21日起，上班時間在台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處都能領取。數量有限，發完為止。

至於去年北市首度推出「著色斗方」，受到大小朋友的喜愛，今年市府也推出馬年限定的可愛斗方，歡迎爸爸媽媽和孩子一起著色，一筆一畫完成新年的祝福。著色斗方自21日起上班時間至北市府一樓的熊讚商店打卡即可兌換，同樣數量有限，換完為止。此外，著色斗方今年也提供開源列印，使用7-11 ibon輸入序號或掃描QR Code下載列印，想印幾張就印幾張。

