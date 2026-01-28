北市：代管29年 八里污水廠可望3月由新北接手
（中央社記者王鴻國新北28日電）台北市政府自86年代管八里污水廠迄今近29年，經整建及改善，可望於今年3月交由新北市政府接手。市府表示，今年八里污水廠回饋金可望增加880萬元，規模突破5200萬元。
根據北市府官網資料，八里污水處理廠於民國83年完工，北市府衛工處自86年6月起受行政院委託代管並操作維護營運迄今。處理的污水涵括新北市、基隆市及台北市，污水經初級處理後進行海洋放流。
據了解，台北市多年前即要求結束代管，新北市府也提出50項缺失改善後才願接管，經過北市府持續施工，已完成42項缺失改善，剩餘8項也待2月間再進行會勘確認。因此，市府表示，若無意外，可望於今年3月由新北接管，結束北市多年的代管業務。
水利局表示，新北市公共污水處理廠回饋金自治條例於101年訂定時，接管率較低約43.3%，污水處理廠以處理截流污水為主，污染濃度較低；目前接管率已大幅提升至71.34%，污染濃度接近純生活污水，加上八里廠增設污泥乾燥系統及沼氣發電設施，並參考6都回饋金條例適時調整回饋金額，以回饋地方。
水利局表示，「新北市公共污水處理廠回饋金自治條例」修正案於114年7月經議會三讀通過，115年開始依修正後條例編列回饋金。新制將回饋金提列單價由原本的每噸新台幣0.05元調升至0.075元，八里污水處理廠年度回饋金總額將增加約880萬元，
水利局表示，回饋總金額來自北北基3市，基隆污水量不到總處理的1%，北市則約占3成，因此，北市回饋金約1500萬元，其他則是新北市提撥，使得總規模突破5200萬元，對於回饋區域有更實質的幫助，將可提升八里污水處理廠周邊居民的生活福祉與各項福利補助。（編輯：李錫璋）1150128
