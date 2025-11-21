北市「信義區耶誕城」開跑！全台唯一會動的耶誕樹列車

【記者莊偉祺／台北報導】不只新北耶誕城，北市「信義區耶誕城」也開跑了！新光三越打造20米高主樹，搭配全台唯一會動的耶誕樹列車，每15分鐘上演飄雪秀，還有近1000公尺燈海及7米高熱氣球等裝置。

新光三越台北信義新天地打造「信義區耶誕城」，即日起至2026年1月4日為期46天配合耶誕樹點燈開跑。這次主打20米高的耶誕樹，以雪松綠搭配15萬顆暖白金燈光，而圍繞著耶誕樹轉動的星願特快車，更是全台唯一會動的耶誕樹列車。

期間特定時段耶誕樹周邊每15分鐘上演飄雪聲光秀，配合聖誕節與跨年活動於12月24日、12月25日及12月31日則延長至凌晨00：00（耶誕樹亮至凌晨01：00）。

20米高的主樹搭配全台唯一會動的耶誕樹列車。彭欣偉攝

同時，周邊香堤大道也將燈飾的燈泡數量增加一倍，打造共計百萬盞、近1000公尺的浪漫燈海．另有A11北大門「傳遞幸福之樹」、A4南大門7米高 「奇蹟熱氣球」，以及A9的B1「祝福投遞所」、新光三越會員可免費拍攝四格拍貼的「快拍車廂」，還有能在「許願報亭」兌換限量藝術家聯名耶誕明信片等裝置。

男團「UNUS」參與耶誕列車點燈儀式。新光三越提供

A4南大門有7米高「奇蹟熱氣球」，也是今年必拍亮點之一。新光三越提供

可免費拍攝四格拍貼的「快拍車廂」。新光三越提供

