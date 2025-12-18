北市「停車路霸」注意！元旦起久停16天就拖吊 移置費也上漲

台北市議會今年通過《台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例》修法，將強制拖吊移車從46日縮短為16日，並將車輛移置保管費從900元提高至1500元，將自民國115年1月1日起實施。（徐佑昇攝）

台北市有許多占用公有停車格卻始終不移車、甚至不繳費的「停車路霸」，讓民眾抱怨停不到車位，但依據相關法規，久占車輛要等到46天市府才能拖吊移車。台北市議會今年通過《台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例》修法，將強制拖吊移車縮短為16日，更擴大適用到北市停管處管轄的委外停車，並將車輛移置保管費從900元提高至1500元，將自民國115年1月1日起實施。

北市寸土寸金，停車位經常「一位難尋」，但有許多民眾長期霸占停車位不駛離，導致車位空間浪費，北市雖然有久停車輛的相關條例，但要占據到46天才能拖吊，多位議員建議需修正。

北市停管處管理及職安科長楊遠明指出，本次修法後，將從原本的停管處轄下停車場的收費車格，將再納入停管處轄下不收費車格、停管處委外經營停車場、以及常有久停情形的河堤車位。

楊遠明表示，在強制拖吊的天數也縮短，修法前容許日為30日，再加上通知車主限期15日移車，因此要從停放起46天後才能拖吊；修法後容許日縮短為10日，通知車主改為5日移車，自停放起只要16天即可拖吊移置車輛。

楊遠明說明，路邊停車格包含收費及未收費車格，只要停在同一車格超過10天，停管處張貼通知後，沒有在5日內駛離就會拖吊，免收停車費場域也相同處理。至於機關管轄像是活動中心等部分停車場，修法也有但書規定，可依狀況調整或排除適用。

至於有收停車費的公有路外停車場，只要停放超過10天且未繳清停車費，一樣是張貼通知後5日內駛離或繳清停車費就會拖吊，至於民眾在被通知後5日內繳清停車費，那就視同月票辦理。

楊遠明強調，修法前小型車移置費用及保管費為900元，保管費每半天為100元，經修法後改為每次提高為1500元，5日內每半天200元、5日後則是每半天300元。若違規車輛拖吊後3月期滿沒有人認領，就會辦理公告拍賣。

交通局長謝銘鴻指出，據統計，在修法前定義為「久停車」約有100輛左右，由於修法後久停車容許日縮短，初估拖吊車輛數會增加至少一倍以上，盼能提升停車周轉率。

