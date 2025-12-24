北市 公寓設管委會補助 明年續推

台北市建管處8月根據公寓大廈成立管理組織補助要點，補助6樓以上建物成立管委會或管理負責人，可獲6至8萬元補助，迄今已吸引64處申請。（本報資料照片）

台北市建管處8月根據公寓大廈成立管理組織補助要點，補助6樓以上建物成立管委會或管理負責人，可獲6至8萬元補助，迄今已吸引64處申請，建管處明年編列1000萬元預算，預計有200處公寓、大廈可受惠。

為提升老舊建築居住安全與管理品質，建管處依據「台北市公寓大廈成立管理組織補助要點」，補助6樓以上的建築物，只要社區成功成立管委會或推選出管理負責人，6至7樓建築可獲得6萬元補助、8層樓以上可獲得8萬元。

建管處明年編列1000萬元預算，昨經議會工務委員會審議通過，預計有200處公寓、大廈受惠。建管處公寓大廈科指出，將委請合作廠商於里民活動中心、區公所會議室等地，辦理至少5場管委會成立說明會，補助範圍為114年1月1日以後依「公寓大廈管理條例」成立管委會或推選管理負責人並完成首次報備，經北市都發局同意備查的公寓大廈。

有部分民眾反映5層樓以下的老舊公寓也有成立管委會需求，建管處說，因為大戶數社區不涉及公安或消防設備檢修申報，管理需求相對單純，目前初步規畫會以大戶數社區為優先放寬目標，也正在研議放寬補助門檻，可能將5層樓以下的建築納入補助對象。

另有住戶擔憂成立管委會後，公共空間堆放雜物等違規情事會被加強抽查，建管處澄清，成立管委會與公安抽查並無直接關聯。

除了補助成立管委會，建管處預告將續辦「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，統一由管委會提出申請，提供包括消防和公安設備等修繕項目補助。