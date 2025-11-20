北市「公益路跑」週日登場 警交管路段、時間一次看
「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」將於週日（23），在北市市凱達格蘭大道等路段舉行，北市警局交通大隊將沿線實施交通管制禁止車輛通行，民眾需注意行車安全。
交通大隊表示，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站http://pto.gov.taipei查詢相關資訊。
為維護本市道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，警方籲請用路人留意收聽警察廣播電臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。
管制路段及時間如下：
一、11月22日8時至17時：管制凱達格蘭大道(重慶南路至懷寧街)東西向外側各3線車道；於17時至23時管制全線車道。
二、11月22日23時至11月23日12時：管制凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)、懷寧街(寶慶路至貴陽街)全線車道。
三、11月22日23時至11月23日9時：管制凱達格蘭大道(公園路至中山南路)全線車道。
四、11月23日管制路段及時間：
(一)凱達格蘭大道(懷寧街至公園路)：0時至12時管制全線車道；12時至16時管制東西向外側各3線車道。
(二)凱達格蘭大道(公園路至中山南路)：0時至9時管制全線車道。
(三)懷寧街(寶慶路至貴陽街)：0時至12時管制全線車道。
(四)公園路(貴陽街至襄陽路)：5時30分至7時30分管制全線車道。
(五)中山南路(景福門圓環路段)：5時30分至8時管制北往南車道。另南往北車流，管制於景福門右轉信義路直行。
(六)仁愛路(中山南路至金山南路)：5時30分至8時管制中央4線車道(含公車專用道)；5時40分至7時管制北側慢車道。
(七)金山南路(濟南路至仁愛路)：5時30分至8時管制南往北內側2線車道及北往南內側2線車道。
(八)新生高架道路(通河街至濟南路)：4時30分至8時管制新生高架道路雙向車道。
活動期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：
一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街或愛國西路。
二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。
三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路(南往北)、重慶南路。
四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。
