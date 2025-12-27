北市「受傷家族」12年就醫500次！每次都有新故事 詐保2800萬下場慘

（記者洪承恩／綜合報導）台北市一名男子周約瑟，涉嫌在長達12年間，把「受傷」當成全家人的提款機，與妻子、女兒聯手向多家保險公司詐領理賠金。檢警調查發現，這家人以各種意外為由，累計申請超過500筆保險理賠，詐得金額高達2800萬元，甚至將不法所得換成260條金塊及多筆不動產。台北地檢署26日偵查終結，依詐欺取財等罪嫌將周約瑟起訴，若逐一論罪，最重恐面臨長期徒刑。

檢警指出，周約瑟過去曾任補習班英文老師，2011年失業後，因妻子具有保險經紀人背景，熟悉當時醫療險「實支實付」的理賠規則，便以一家三口名義，向14家保險公司大量投保意外險、健康險、學生保險及含醫療保障的旅遊平安險。

示意圖／周約瑟一家12年間受傷500次，藉此詐領高額保險金。（擷取自免費圖庫Pixabay）

投保完成後，周約瑟與妻女便開始密集就醫，對外宣稱的受傷理由五花八門，從樓梯滑倒、公車急煞扭傷、鐵門夾傷，到在浴室跌倒、路上騎車摔傷，甚至出國旅遊時，也聲稱半夜起床不慎撞到飯店保險箱。這些傷勢多為挫傷、扭傷，外觀不易查證，成為詐領理賠的掩護。

調查發現，周約瑟還與中醫師配合，要求開立價格高昂的自費藥單，實際上卻未必配藥，而是拿著單據向保險公司申請理賠。等金額累積到一定程度後，再向中醫師換取燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠、四珍皇等高價商品，轉手變現，最後購入大量金條與不動產。

保險公司因發現該戶理賠次數與金額明顯異常，主動報警處理，檢警深入追查後，確認截至2023年底，周約瑟一家共申請超過500筆理賠。檢調搜索其住處及倉庫時，查獲大量補品與260條金塊，因數量龐大，移送證物時甚至出動霹靂小組戒護。

檢方指出，周約瑟涉嫌犯下多次詐欺行為，除依法提起公訴外，也聲請沒收2800萬餘元犯罪所得。至於周妻及配合的中醫師，因坦承犯行，已獲緩起訴處分；全案後續仍將由法院審理。

