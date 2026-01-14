北市 名嘴拚大安文山議員 綠初選6搶4

財經專家徐嶔煌預計15日宣布投入民進黨台北市第六選區（大安、文山）議員初選，強調自己選擇參選源自於對公共事務的長期熱忱，希望將財經專業帶入議會監督市政。該選區綠營包括現任議員已有6人表態參選，黨內則將提名4人，依民進黨規定現任與新人皆須參加初選，將上演「6搶4」激烈競爭局面。

徐嶔煌昨宣布，今天上午將宣布投入大安、文山民進黨議員初選，並邀請名嘴黃益中、邱明玉、姚惠珍、李柏鋒及立委沈伯洋站台。徐嶔煌於民國104年曾在柯市府時期，獲聘為北市府「廉政透明委員會」委員，近年立場偏綠，時常在政論節目針貶時事。

徐嶔煌昨表示，選擇大安、文山是因為該地區占了他人生約三分之一時間，對當地居民想法已有一定了解，此外，早在104年時代力量曾邀請他參選立委，但他當時認為自己對該政黨不夠熟悉，且自認對公共事務歷練尚需時間成熟，因此並未答應。

徐嶔煌說，經過這10年歷練，自己對於公共政策、國家事務、預算審查及城市治理看法已更加成熟，因此希望為政壇帶來更多「財經、數據與理性」的思考方式，期許能減少無謂的口水，實質帶動城市進步。

大安、文山應選13席議員，現任議員包括國民黨李柏毅、曾獻瑩、徐弘庭、王欣儀、鍾沛君、陳錦祥、楊植斗、耿葳，民進黨簡舒培、王閔生及社民黨苗博雅、民眾黨張志豪，趙怡翔轉任國安會副祕書長留下1席空缺。

綠營除了現任議員外，已有4人表態參選，包括前趙怡翔辦公室執行長劉品妡、這屆參選失利由藍改披綠袍的高揚凱及「送水哥」陳聖文，但黨內在此區將僅提名4人，現行初選機制規定現任與新人皆須參加，因此將形成「6搶4」激烈局面。