北市 君悅排骨驚見蟑螂頭 最重可罰2億

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有民眾在臉書貼文指在知名連鎖便當店「君悅排骨」敦化南路店用餐，吃到一半驚見菜裡竟有蟑螂頭，瞬間食慾全無，當下店家僅更換1份餐食，但配菜仍相同，但他根本不敢再吃，最後店家將便當費用全數退款。北市衛生局13日前往稽查，因業者已主動停業，將擇日再稽查，若查獲衛生缺失會要求限期改善。

有民眾12日在臉書社團貼出照片爆料，指前天到君悅排骨用餐，吃到一半低頭一看，竟看見配菜中有1顆蟑螂頭，當下嚇到「瞬間食慾全無，超級惡心」，當下向店家反映，沒想到店員僅回覆「幫你換1碗」，讓他當場傻眼反問：「配菜不是都一樣嗎？換一碗有什麼意義？」

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該民眾還抱怨，君悅排骨主管沒出面道歉或說明，怒轟這不是錢的問題，而是食安衛生與面對客人的態度，「遇到這種事情還這樣處理，真的讓人很傻眼，難怪現在生意變差。」

該店店長說，事發當時經民眾反映後，已立刻致歉及承認疏失，也提供1份新的餐點補償，但民眾已不敢再吃，已將便當款項全數退回，並在昨日停業1天全面清掃、消毒。

衛生局昨表示，將擇日再派員前往稽查人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等，若查獲缺失將要求限期改善，經複查仍不符合規定將依違反《食品安全衛生法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰；民眾若遇到消費爭議，可向消費者保護中心申訴。

北市議員詹為元建議，衛生局除案件發生當下初步稽查，對遭檢舉及實際影響食安與衛生的案件，都應持續追蹤，例如半年後回訪，甚至列入不定期抽查名單等，才能杜絕業者僥倖心態。

市議員張文潔說，民眾對類似事件最在意是源頭管理，並非只是要求更換餐點，衛生局接獲類似通報時應以更積極、透明方式稽查，並讓消費者清楚了解查核結果與改善情形。