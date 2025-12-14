北市 基隆路幹線騙很大 被酸沒跑完基隆路

台北市議員王孝維指基隆路幹線公車未真正「跑完」基隆路。（本報資料照片）

行駛往返台北市信義區、新北市新店區的市區公車「基隆路幹線」，早期原為650路公車，民國106年起北市府推行「八橫八縱」幹線公車政策，107年將650更名為基隆路幹線。議員發現，基隆路幹線並未行經松山高中、八德路、塔悠路等基隆路精華路段，恐怕讓市民感受被騙。北市公運處回應，業者可能因駕駛缺工及運量考量，較無意願延伸路線。

北市議員王孝維接獲很多市民陳情，抱怨基隆路幹線公車沒有真正「跑完」基隆路，包括忠孝東路、松山高中、八德路、塔悠路等路段不僅屬於基隆路幹道，更是精華區段，但公車僅行駛到市府、信義威秀影城就離開了，質疑路線名稱在欺騙市民。

王孝維指出，市府當初畫定的公車路廊是5.7公里，現在僅跑3.5公里，應延伸到基隆路一段才叫基隆路幹線，松山高中前與基隆路相交的永吉路口、八德路旅客很多，先前也有議員提出相同問題，為何講了1年還是不設站？

公運處回應，基隆路幹線路線在107年公告，當初路廊範圍是忠孝東路到羅斯福路，站間旅次1萬8000人以上，並擇定以原650路線公車作為基隆路幹線。

公運處強調，為了往北延伸至八德路，先前市府已公告徵求過2次，但業者可能考量駕駛缺工及運量等因素未有意願投入延伸路線。

此外，王孝維質疑內湖重畫區包括內湖科技園區、台北花市的公車路線不足，南京東路六段到石潭路目前有昇恆昌、緯穎、緯創等企業進駐，但缺乏公車路網，未來發展會引入更多人口，捷運完工還要等10年以上，要求市府盡快規畫路線。

公運處指出，內湖五期上班人口增多，市府先前就開始規畫包括南京幹線，另也會在成功路、石潭路增設站點。