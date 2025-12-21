北市：大活動提高維安規格

台北市十二月十九日發生隨機殺人事件，台北捷運連通道及南京西路百貨公司，張嫌丟擲煙霧彈及隨機襲擊民眾，案發後台北市警察局與警政署刑事警察局即時成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，針對張嫌動機、有無共犯及犯罪工具等面向積極追查。

北市警察局刑事警察大隊昨（二十一）日表示，警方發現張嫌自去年起即預謀犯案，去年四月採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等，這些物品具備攻擊性或防護性，今年一月假借生存遊戲名義，透過網購平台購入二十四顆煙霧彈；今年十一月又購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性易燃物。

依其長達一年半準備時序及採購清單研判，張嫌經過縝密規劃與準備，預謀犯案動機至為明顯。

有鑑於此，北市警局強調，針對昨（二十一）日「二○二五台北馬拉松」啟動高規格維安，動員十一個分局及刑大、交大等近七百名警力，以便確保萬全，賽事全程無事故。未來針對路跑、賽事、跨年及演唱會等大型活動，將會提高維安規格，加強警力部署，強化現場應變機制及量能，全面守護市民安全。