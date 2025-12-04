北市 巡守隊補助少 擬116年調升

台北市鄰里設有無給職社區守望相助隊，議員洪婉臻發現，市府每年補助每隊基本工作費自民國106年調漲至4.5萬元後，已8年未調整，要求市府盡速研議調整。（徐佑昇攝）

台北市鄰里設有無給職的社區守望相助隊，共有346隊、1萬5971名隊員，議員洪婉臻4日指出，市府每年補助每一巡守隊基本工作費4.5萬元，自民國106年起已8年未調整，巡守隊配合市府勤務，白天協助維持社區治安、晚上還要出門巡邏，但補助相比義交等單位差距甚大，她要求市府應盡速研議調整。北市警察局長李西河回應，明年將調升工作費納入預算，最快116年實施。

洪婉臻昨在議會警政衛生委員會質詢指出，北市巡守隊共有1萬5971名隊員，日夜都要配合市府及警局勤務，辛苦程度不亞於義交，但補助和義交差很多。

她表示，義交誤餐費及交通補助費以每小時230元計算，還會頒發「協勤績效獎」等年終獎金或獎章，服務年資滿3年可獲得「志願服務榮譽卡」，享有公立風景區及康樂場所優惠，但巡守隊均無相關獎勵措施。

洪婉臻說，巡守隊除獎勵金少於義交，基本工作補助費從106年調整為4.5萬元至今，已長達8年未配合物價調整，巡守隊和義交同樣都是為民服務，辛勞應受到尊重，她提案要求市府檢討，讓巡守隊能得到更公平待遇。

李西河回應，守望相助隊是依據「台北市各區里及無給職社區守望相助隊編組服勤實施規定」，以犯罪預防為目的，由里辦公室、社區發展協會或里內社團，以里為範圍結合轄內人員及地方熱心人士成立，區分固定、機動勤務為原則，每班勤務2至3小時、每日勤務2至6小時。北市各行政區會成立守望相助執行會報，除輔導巡守隊外，另選定成效良好隊伍每年定期舉辦示範觀摩會交流。

李西河指出，市府每年編列2393萬2000元，補助成立滿6個月以上且運作正常的巡守隊每隊基礎工作費4.5萬元，經年度評核依成績每隊可再拿1.5萬元至5萬元工作補助費。此外，另還會補助巡守隊添購裝備、保險及發獎勵金。

他強調，巡守隊基本工作費106年從2.5萬元調漲至4.5萬元，在審慎考量預算編列下將適當調升工作費，警局預計明年提出預算，經市府審定後最快116年實施。