北市「幽靈房屋」逾170萬戶 都更獎勵恐淪空喊口號

北市議會今日舉行市政總質詢。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安上任後推出「都更八箭」政策，宣示進入「大都更時代」。但市議員許淑華指出，以松山區屋齡逾50年、780戶的聯合新村為例，因建物太過老舊缺乏使用執照，成為能都更卻無法申請都更獎勵的「幽靈房屋」，估計全市恐有逾170萬戶面臨相同狀況，恐降低住戶參與意願，讓都更淪為口號。台北市長蔣萬安1日回應，將檢討規範，並研議延長都更獎勵期限。

北市議會今日舉行市政總質詢，許淑華指出，松山區屋齡超過50年、共12棟780戶的聯合新村，外部牆面已嚴重龜裂，內部結構也明顯遭侵蝕損壞，建物雖然領有台北市工務局營造執照存根及建物登記第二類謄本，卻因房屋太過老舊未取得使用執照，成為被市府認定不適用都更容積獎勵的「幽靈房屋」。

據統計，目前北市屋齡50年以上，有建造執照、產權卻無使照的建物共有3萬4085棟，若以1棟50戶計算，估計有高達170萬4250戶的建物面臨同樣問題。

許淑華說，里長反映後，蔣萬安雖曾裁示「建物可於事業計畫報核時，由建築師簽證後併案辦理合法房屋簡化認定」，但最終都更處仍要求，「應辦理合法建築物證明文件，不得額外放寬」，形同打臉市長。

許淑華表示，住戶面臨都更獎勵看得到吃不到的窘境，將大幅降低參與意願，嚴重延宕都更進度；另一方面，在民國113年3月29日生效的防災型都更，申請期限在公告5年內，意即將於118年3月失效，另外TOD容積獎勵也將在115年5月截止。

許淑華指出，在缺乏使用執照簡化認定機制的情況下，再加上獎勵期限逼近，將使有都更意願的老舊社區面臨「雙重夾擊」，難以在期限內完成審核流程，恐讓大都更時代最終淪為口號。

她要求，針對未領有使照的老舊建物，且實務上補領有困難者，市府應於1個月內研議規畫額外審查機制，協助申請者辦理都更獎勵。另外，針對防災型都更獎勵應至少延長至「5＋5」年，也應研議延長TOD都市更新容積獎勵的申請期限。

蔣萬安今表示，將檢討現任規範，也會研議防災型都更獎勵及TOD都市更新容積獎勵的延長期限計畫。副市長李四川則說，若防災型都更獎勵，確實能鼓勵民眾都更，將研議不只「5＋5」年。

